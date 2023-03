Estancada la IED en energía: consultor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Las industrias eléctrica y petrolera captaron mil 9 millones de dólares por Inversión Extranjera Directa (IED) en 2022, debido a compromisos adquiridos y aprovechando los permisos que ya se tienen, opinaron analistas.

La inversión llegó en medio de los cambios al marco legal en generación eléctrica y el diálogo entre México y Estados Unidos por la política energética nacional bajo el mecanismo de consultas del T-MEC.

Del capital total que ingresó el año pasado, 820 millones fueron en generación eléctrica, 40% más que en 2021, cuando se recibieron 584 millones, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

En cuanto a la extracción de petróleo y gas, el país recibió 189 millones de dólares en 2022, cifra 87% menor a los mil 531 millones de 2021.

Sin embargo, el socio de Caraiva y Asociados, Ramsés Pech, dijo que las plantas de generación con permiso y que estaban en fase de construcción siguen recibiendo recursos para terminar las obras, pero son "inversiones que ya se iniciaron".

Agregó que no hay nuevas inversiones porque la Comisión Reguladora de Energía no ha dado permisos desde hace años, lo que hizo que las empresas españolas, que son las que más capital traían, dejaran de hacerlo.

Los resultados responden mayormente a reinversiones y la permanencia de flujos de capital, debido a que hubo empresas que se ampararon por los cambios en la regulación de la industria eléctrica y ya tenían compromisos contractuales, así que siguieron invirtiendo para evitar penalizaciones, explicó Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC.

Casi no hay nuevos desarrollos en la industria petrolera y además hubo compañías en las que la fase exploratoria no cubrió expectativas y regresaron los bloques, expuso a EL UNIVERSAL.

Regularmente, de la IED total que recibe el país, entre 13% y 16% se destina al sector energético. En particular, Iberdrola fue uno de los principales inversionistas, pero en los últimos años le han negado permisos para la industria eléctrica.