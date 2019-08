EU pretende subir arancel al jitomate mexicano a 25%

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (EU) pretende incrementar la cuota compensatoria contra el jitomate mexicano de 17.5% a 25.28% por considerar que ingresa al mercado estadounidense con prácticas desleales, denunciaron exportadores mexicanos de la hortaliza.

La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), el Consejo Agrícola de Baja California (CABC), el Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui-Mayo (APHYM), denunciaron que el gobierno estadounidense utiliza una metodología no apropiada para bienes perecederos por la cual supuestamente los productores mexicanos exportan a precios por debajo del real.

Como parte de la determinación post-preliminar de la investigación que reactivó esa dependencia estadounidense el 7 de mayo pasado existe una supuesta práctica desleal por la que los mexicanos venden el jitomate por debajo del precio real de mercado.

"El resultado preliminar de la investigación de acuerdo a las metodologías usadas arroja un margen promedio de dumping del 25.28%, que es aún superior al 17.5% establecido en 1996", dijo el director de la División de Hortalizas de CAADES Sinaloa, Mario Robles.

El problema es que con la metodología tradicional el margen en las tres empresas investigadas debe ser de cero o muy cercano a cero pero, "el Departamento de Comercio usó una metodología que es apropiada para bienes duraderos, no para perecederos y determinó aplicar un tratamiento metodológico diferente para cada uno de los investigados; y en un caso en particular, usó una combinación de ellas, para llegar a un margen de dumping mayor".