EU y México, los países que perderán más empleos en aviación: IATA

Estados Unidos y México serán los países con la mayor pérdida de empleos en la industria de la aviación como consecuencia de la pandemia de Covid-19, según las últimas estimaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).

La IATA calcula que en Estados Unidos se perderán un millón 153 mil empleos en el sector aéreo este año; mientras que en México se eliminarían 148 mil 500 plazas.

A pesar de que México tiene oficialmente un menor número de contagios de coronavirus que Brasil, es el país con el mayor número de empleos en riesgo en la industria de la aviación en Latinoamérica.

En Brasil se perderían 81 mil 200 puestos de trabajo; en Colombia, 36 mil 200; en Argentina, 19 mil 800; en Panamá, 16 mil 100; y en Chile, 15 mil.

Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA, dijo que las aerolíneas han recibido ayuda por parte de todos los grupos aeroportuarios en México para reducir sus gastos de operación en las terminales, excepto en ASUR, los operadores del Aeropuerto Internacional de Cancún.

"Cancún juega un rol muy importante para la recuperación de la economía, el transporte y el turismo en país.

"Seguimos por buen camino, pero no se han anunciado más medidas. Por el momento, estamos en la implementación de protocolos para saber las acciones que está trabajando la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre varias directivas aeronáuticas de ayuda operativa", explicó Cerdá en una videoconferencia.

Las aerolíneas han propuesto no pagar IVA y el impuesto de sobrevuelo que maneja Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

Cerdá agregó que, en general, en Latinoamérica se han incrementado las previsiones de pérdidas en ingresos y empleos, ya que la región está entrando al cuarto mes de restricción a los vuelos nacionales e internacionales en países como Guatemala, Colombia y Argentina.

"En algunos mercados no se van a abrir los vuelos internacionales hasta septiembre y estamos viendo que los vuelos domésticos planeados para junio o julio se están prolongando hasta agosto o septiembre", agregó Cerdá.

Respecto a la ayuda que algunos gobiernos le darán a sus aerolíneas bandera como Alemania que rescatará a Lufthansa con un préstamo de 9 mil millones de euros, con lo que el gobierno alemán adquirirá 20% de participación en la aerolínea, la IATA indicó que es decisión de cada país.

En marzo, el gobierno italiano decidió nacionalizar Alitalia creando un fondo de 600 millones de euros para enfrentar la crisis aérea.

"La industria no está pidiendo un rescate sino aporte financiero y en el transcurso del mejoramiento del mercado la aerolínea devuelve el dinero al estado.

"Veremos más ejemplos a nivel global. En Estados Unidos se van a devolver los préstamos", subrayó Cerdá.

De 23 mil millones de dólares de ayuda gubernamental que recibirán las aerolíneas a nivel mundial, solo 1% corresponde a Latinoamérica, por lo que la IATA exhortó a los gobiernos de la región a apoyar a la industria aérea.