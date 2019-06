Evita gastar de más en tus vacaciones de verano

Las vacaciones de verano representan uno de los mejores momentos para que los mexicanos salgan de casa, ya sea solos o en familia. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este descanso será entre el 8 de julio y 26 de agosto.

Este periodo representa un importante gasto para los mexicanos y por eso es importante tomar precauciones para que no se convierta en una carga y se pueda disfrutar de un merecido descanso.

A continuación te presentamos una serie de consejos que la comparadora de estados financieros, Coru.com, recomienda para que en las próximas vacaciones el gasto no se vea afectado.

1. Tipo de cambio: No olvides que si viajas al extranjero, debes contemplar cuánto vale la moneda mexicana en el país destino. Es recomendable que compres la divisa poco a poco y revises en distintas casas de cambio ya que puedes encontrar ofertas o tasas de cambio diferentes.

2. Comparar boletos de avión: Ten en mente que esta época es perfecta para que varias compañías aéreas se pongan las pilas y ofrezcan descuentos u ofertas que te permitan ahorrar unos cuantos pesos. En caso de que no anticipes la compra de boletos, ten en mente que si realizas un viaje con escalas, te saldrá más barato que si es viaje directo.

3. Avisa a tu institución bancaria: Si tienes tarjeta de crédito, avisa a tu banco que estás por salir de casa, de este modo los movimientos que realices no se verán como una amenaza a la seguridad de tu cuenta. Busca bancos que tengan alianza con el tuyo y que las comisiones al retirar dinero serán menores.

4. Hospedajes: Compara dos o tres opciones y si puedes reservar con tiempo para evitar que los precios se disparen, además ten en cuenta los días que te vas a quedar para no terminar gastando más de lo que pensabas.

5. Contempla los gastos en el lugar: Planea a dónde irás, qué atracciones piensas disfrutar; asimismo ten presente que algunos lugares ofrecen descuentos en esta temporada.