Evita un golpe a tu cartera por festejo de San Valentín

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El 14 de febrero es una de las fechas más emblemáticas para dar y recibir regalos. Tan es así que, en 2022, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) estimó que ocho de cada 10 mexicanos planearon una compra durante este festejo.

Sin embargo, el aumento de precios se refleja en la posibilidad de gastar. Hace unos días, el Inegi dio a conocer que la inflación se situó en 7.91% a tasa anual al cierre del mes pasado, constituyéndose como una de las peores cuestas de enero en los últimos años.

El área de Educación Financiera CitiBanamex recuerda que, además, el Banco de México decidió el jueves pasado elevar en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria, lo que la sitúa en 11% como medida contra la inflación.

"Esto repercute directamente en las tasas de interés de diferentes productos financieros como las tarjetas de crédito, que suelen ser una forma popular de pago en ocasiones y fechas especiales", dijo Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera CitiBanamex.

A continuación, algunas recomendaciones para que tus finanzas no se vean afectadas en este Día de San Valentín:

1.- Elabora un presupuesto para controlar tus compras, si vas a comprar algún regalo o un detalle para esa persona especial, establece cuánto puedes gastar y apégate a ese presupuesto. Elige la opción que mejor se ajuste a tu presupuesto, considerando los pequeños costos extra, los cuales pueden influir en exceder tu límite de gasto.

2.- Anticipa tu compra, planea qué regalo te gustaría comprar y reserva con anticipación para evitar costos imprevistos de último momento.

3.- Decide cómo pagar, analiza cuál es el medio de pago que utilizarás y el impacto que tendrá en tu presupuesto. Si a final de mes pagas el total de tus tarjetas, cargar los festejos a alguna puede traerte beneficios como puntos, millas, descuentos, etc.

4.- Revisa tus compras, guarda tus comprobantes de compra, son indispensables en caso de hacer válida una futura garantía. En caso de pagar con tarjetas de débito o crédito revisa el estado de cuenta y verifica los montos. Además, te permitirá revisar tu presupuesto y saber si lo que planeaste fue similar a lo gastado; así podrás hacer los ajustes necesarios y no desbalancear tu presupuesto.