"Existe suficiente agua para cumplir con el tratado suscrito con EU", asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llamado a los partidos políticos, productores de Chihuahua y a la población a no dejarse manipular porque sí existe suficiente agua para cumplir con el tratado suscrito con Estados Unidos, porque de lo contrario habrá consecuencias para México.

"Que no se olvide que hay elecciones en Estados Unidos, no queremos incumplir el compromiso bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, solo si nos faltara el agua, y nadie está obligado a lo imposible, pero no es el caso".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo ofreció que la Secretaría de Relaciones Exteriores gestione una eventual supervisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para comprobar el compromiso de entregar agua al país vecino.

"Considero que se está politizando el asunto, por lo que pido a los partidos actuar con responsabilidad, que una cosa es ganar la gubernatura de Chihuahua y otra es engañar y manipular, y usar un asunto tan delicado con propósitos electorales".

El presidente López Obrador pidió a los chihuahuenses confiar en que no hay riesgo en el abasto de agua. Incluso- dijo- que si hiciera falta el líquido le pediría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comprenda nuestra situación.

"Yo intervendría para conseguir una tregua, buscar un acuerdo, en el caso de que faltara el agua, ese es mi compromiso, ahora que si estamos de acuerdo en que intervenga la ONU para verificar si es correcto lo que estamos haciendo, si estamos en posibilidad de aceptarlo, pero no queremos sean tácticas dilatorias, chicanadas, para que atrasemos el cumplimiento del compromiso... nada de marrullerías".

El presidente López Obrador dijo que ante eventual incumplimiento del acuerdo Estados Unidos podría decir que generar un conflicto mayor: "imagínense que, por no cumplir el compromiso, nos cierren la frontera".