Expertos estudian efectos del Covid en las mujeres

Conscientes de que la pandemia aún no termina, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria debatió sobre el papel de las mujeres durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Al respecto, el embajador de Suiza en México, Eric Mayoraz hizo un llamado a todas las esferas para examinar los efectos del Covid en las mujeres, no sólo en materia de cuidados, sino en lo laboral porque "hoy más que nunca es un buen momento para implementar medidas que busquen cerrar la brecha de género en el mundo", dijo.

Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México destacó la importancia de lograr igualdad y reconocimiento de la mujeres en el ámbito laboral.

"Estudios revelan que las mujeres no están reconocidas en el campo laboral formal y además, durante la pandemia, de los más de 1.6 millones de empleos que se perdieron, 84% fueron de mujeres y eso se debe detener", señaló.

Sanz resaltó la importancia de las mujeres en la primera línea de defensa y dijo que 70% del sector salud en el mundo son mujeres y en México, 80%.

La embajadora Patricia Danzi, directora General de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación indicó que se han hecho estudios en los que se demuestra que el PIB podría tener un comportamiento favorable:

"Se requieren medidas de apoyo, en las que se incluyan políticas activas para reducir la brecha de género y ser más serios en las representaciones de mujeres en diferentes ámbitos, porque de nada sirve que se diga que hay paridad si no se toma en cuenta su opinión", subrayó.

Gimena Mondragón, directora de Nescafé Dolce Gusto y Starbucks México, Nestlé México, indicó que la pandemia fue un parteaguas en el que cada día era una oportunidad de resiliencia en torno a visibilizar las actividades que las mujeres desempeñan.