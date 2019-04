Exploran apertura de vuelo directo entre México y Uruguay para este año

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Las autoridades mexicanas y uruguayas explicaron este miércoles que buscan abrir una ruta aérea directa entre Ciudad de México y Montevideo, para estrechar las relaciones económicas entre ambos países.



"Me daría mucho gusto que me invitaran muy pronto al primer vuelo directo entre México y Montevideo, ojalá que lo veamos este mismo año, si es posible", dijo el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.



El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México participó en un desayuno diplomático y empresarial en la capital mexicana organizado por Uruguay XXI, la agencia de promoción de exportación e inversión del país suramericano.



El director ejecutivo de esta agencia, Antonio Carámbula, destacó también "la necesidad de tener un vuelo directo para afianzar las relaciones" entre ambos países y recordó que fue uno de los temas que trató el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, durante su visita a México en 2017.



Explicó que en esa visita constataron que el elevado precio del combustible era uno de los principales inconvenientes por el que las aerolíneas no se decidían a abrir esta ruta de 7,500 kilómetros.



Sin embargo, Carámbula anunció como "primicia" que a partir del 29 de abril el combustible en Uruguay "estará a nivel de precios internacionales".



"Esto abrirá una ventana de oportunidad para los vuelos directos", como el de Ciudad de México-Montevideo, expresó el director general de Uruguay XXI.



En el mismo encuentro, el embajador de Uruguay en México, Aníbal Cabral, destacó las "muy buenas relaciones políticas" entre ambos países, que tienen Gobiernos izquierdistas "del mismo lado político".



"Nos encontramos defendiendo en este mundo complejo el respeto al derecho internacional, las reglas del multilateralismo y el respeto a los derechos humanos", señaló el embajador.



Además, destacó que "México ha sido un país muy solidario con Uruguay", sobre todo durante la dictadura del país suramericano en la década de 1970, cuando las autoridades mexicanas "abrieron las puertas de par en par" a los uruguayos.