Exportación automotriz logra récord en febrero

El valor de las exportaciones de la industria automotriz repuntó durante el mes pasado para llegar a 42 mil 867 millones de dólares, la cifra más alta de la que se tenga registro, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

Las ventas al exterior de sector automotor rebotaron con fuerza con un crecimiento anual de 31.8%, "aunque aún con volatilidad, considerando la incertidumbre sobre la producción de semiconductores y otros problemas logísticos que han cobrado factura en el sector en meses recientes, como huelgas de transportistas en Canadá y el aumento de costos", advirtieron especialistas de Banorte en un reporte.

El principal destino de las exportaciones de la industria automotriz que opera en el país es el mercado estadounidense, cuyo monto avanzó 24.2% a tasa anual, en tanto que las de otras partes del mundo repuntaron 54.3%.

En tanto, el valor de otras exportaciones manufactureras aumentó 25.6% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior para llegar a 26 mil 391 millones de dólares, apoyadas por una robusta demanda foránea.

En conjunto, las ventas manufactureras al exterior ascendieron a 40 mil 643 millones de dólares durante febrero pasado, cifra 27.7% superior a la reportada un año antes, la tasa más alta desde agosto de 2021.

De esta forma, el valor total de las exportaciones de mercancías del país alcanzó 46 mil 246 millones de dólares el mes pasado, cifra integrada por 43 mil 452 millones de dólares de exportaciones no petroleras y 2 mil 795 millones de dólares de petroleras.

Así, en el mes de referencia las exportaciones totales exhibieron un aumento anual de 27.8%, resultado de crecimientos de 26.5% en las exportaciones no petroleras y de 53.5% en las petroleras, favorecidas por los altos precios internacionales del crudo.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías tuvieron un incremento mensual de 16.03%, por crecimientos de 16.18% en exportaciones no petroleras y 13.89% en las petroleras.

Por su parte, en febrero el valor de importaciones de mercancías fue de 44 mil 953 millones de dólares, un avance anual de 34.2%. La cifra se originó de expansiones de 33% en importaciones no petroleras y 47.6% en petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron alzas anuales de 39.5% en las importaciones de bienes de consumo, de 35.8% en las de bienes de uso intermedio y de 12.6% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un avance mensual de 9.06%, como consecuencia de la combinación de un alza de 10.33% en las importaciones no petroleras y de una caída de 1.84% en las petroleras.

Por tipo de bien, se reportaron aumentos mensuales de 3.27% en importaciones de bienes de consumo, de 10.87% en bienes de uso intermedio y de 0.62% en las de bienes de capital.

La información oportuna de comercio exterior de febrero de 2022, con cifras originales, muestra un superávit comercial de mil 293 millones de dólares, saldo que se compara con el de 2 mil 688 millones de dólares en igual mes de 2021. En los primeros dos meses de 2022 la balanza comercial presentó un déficit de 4 mil 993 millones de dólares.

Si bien los resultados del comercio exterior en febrero fueron favorables, en opinión de los analistas de Banorte, los riesgos a mediano plazo están al alza principalmente por el conflicto en Ucrania y el repunte de contagios por ómicron en China durante marzo, con lo que se han establecido confinamientos en algunos centros industriales como Shenzhen y en otros puertos.