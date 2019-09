Facilitan a trabajadores cambio de Afore

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer modificaciones que simplifican el cambio o traspaso de los trabajadores en las Afore.

De acuerdo con la comisión, con dichos cambios a partir de enero de 2020 se elimina el trámite de solicitud, recepción y activación de la constancia sobre Implicaciones del traspaso y se transforma en un elemento informativo que le permitirá al ahorrador conocer, de manera objetiva y oportuna, datos relevantes sobre la Afore a la que desea traspasarse, así como las posibles repercusiones del cambio.

Según la Consar, los principales beneficios que se obtienen con este cambio son brindar al ahorrador información comparativa que le muestre los posibles efectos que conlleva el traspaso de su cuenta individual, mientras que se abre la posibilidad de que el ahorrador solicite el folio de conocimiento del traspaso a través de múltiples canales digitales, permitiendo que todos los segmentos de la población puedan solicitarlo este folio.

Para obtener el folio, el ahorrador no se tiene que desplazar físicamente, con lo cual se eliminan los costos de traslado y espera.

Además, se elimina el uso del papel, al tratarse de un folio y no de un documento físico, reduciendo con ello los costos asociados a la impresión, entrega y manejo.

Quieren que los mantengan. De acuerdo con la encuesta Ahorro y futuro: ¿cómo viven los jóvenes el retiro?, elaborada por la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el Retiro (Amafore) y la consultora Buendía & Laredo, seis de cada 10 jóvenes mexicanos tiene la expectativa de que alguien los cuidará en su vejez.

El documento, elaborado entre personas de 18 a 40 años, resalta que las mujeres tienen la mayor percepción de que alguien se hará cargo de ellas en su vejez.

La encuesta resalta que 57% de los jóvenes en México tienen relación con adultos mayores, con lo que, en la mayoría de los casos, llegada la vejez, los mayores no tienen una persona que los cuide.

Sobre el tema, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Manuel Molano, comentó que el panorama para los jóvenes mexicanos hacia la vejez es complejo, ante baja expectativa de ahorro y transformación de las familias tradicionales donde en algunos casos no todos aportarán para su retiro.

El rector de la Universidad del Valle de México, Bernardo González, dijo que el tema de la jubilación ha entrado en un terreno minado y complicado ante la mala expectativa de bajos ingresos de la población hacia el retiro.