Falsifican tarjetas de microcréditos; piden no caer en engaños

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, alertó que la delincuencia ya falsificó tarjetas como las que entrega la dependencia para microcréditos, incluso con el uso de los cinco héroes patrios que aparecen en la imagen institucional del gobierno federal.

Por ello llamó a no dejarse engañar ni caer en fraudes y reportó, por otro lado, que dio vista al departamento jurídico de la Secretaría para que proceda a buscar a los responsables de mensajes engañosos que aparentan ser verídicos pero son para defraudar.

En cualquier momento en que para acceder a los apoyos del gobierno se pida adelantos o depósitos, se trata de un mensaje falso, advirtió.

En rueda de prensa vespertina para informar sobre los microcréditos y otros apoyos para enfrentar la crisis económica por el Covid-19, Márquez Colín aseveró "hemos visto crecer intentonas de fraude, engaños donde se pide dinero, adelantos, donde incluso ha llegado a entregarse una tarjeta con la imagen institucional del gobierno de federal, la de nuestros héroes, diciendo que se tiene que hacer tal o cual procedimiento".

"Tenemos que ser muy cuidadosos, así como nos cuidamos del covid" y no dejarse engañar por mensajes en redes sociales o carteles que aparentan ser verdaderos.

Destacó que ahora hay mensajes en redes sociales o por correo cada vez más sofisticados, que dicen "no te dejes engañar, ruta segura para los microcréditos", pero no son ciertos.

"Pueden incluso ser muy buenos (los mensajes) ayer revisábamos con mi equipo unos que decía no te dejes engañar y era un engaño. Y decía este no te dejes engañar es una solicitud segura y claro, al final venía un correo electrónico.

Aclaró por eso que "todos los correos del gobierno deben terminar con gob.mx es una manera rápida de identificar si quien nos está escribiendo lo hace de una secretaría, una dependencia que administra un programa y (éste) ese mensaje era terminación de un correo electrónico, decía gmail.com, era claramente un engaño".

En este caso "lo pusimos al tanto del departamento jurídico de la Secretaría de la Economía para que se proceda a buscar a los responsables".