Falsos pescadores asaltan plataformas petroleras en el Golfo de México

Grupos de ladrones que se hacen pasar por pescadores asaltan plataformas petroleras en las costas del suroriental estado mexicano de Tabasco, en el Golfo de México, informaron este miércoles a Efe fuentes de la Secretaría de Marina.



Gregorio Martínez Núñez, comandante de la Quinta Zona Naval, aseguró que se aplica una restricción de pesca a 1.500 kilómetros de las plataformas petroleras porque se han identificado a muchas embarcaciones que presumen estar pescando en la zona pero que terminan asaltando.



"Porque muchos pescadores no van a pescar, van a vandalizar (...) en todo el litoral de Tabasco que me compete lo hemos detectado", explicó.



Sin embargo, esta restricción ha generado una polémica ante la oposición de los pescadores tabasqueños.



Una de las quejas de los pescadores en los puertos con desarrollo petrolero es que las plataformas están "invadiendo" cada vez más los diámetros en que pueden realizar sus faenas obligándolos a ir mar adentro e invertir más para ello.



Joaquín Madrigal Olán, líder de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras y Acuícolas 'El Faro', organización del municipio de Centla, dijo a Efe que lamentan verse relacionados en las acusaciones de la Marina.



Criticó que "en realidad están encubriendo a quienes se dedican a desfalcar las plataformas petroleras", mientras que se justifican deteniendo a los pescadores que encuentren en aquellas zonas.



Puntualizó que como autoridad reconocen qué embarcaciones no están reglamentadas y carecen de artes de pesca en sus utensilios, por lo que "no se puede determinar que en realidad sean pescadores".



La restricción de pesca en zonas donde se ubican plataformas dentro del Golfo de México fue impuesta en 2003 por el entonces presidente mexicano Vicente Fox (2000-2004).



En noviembre de 2018, varias cooperativas refirieron que desde entonces la actividad pesquera en Tabasco se ha reducido un 50%.