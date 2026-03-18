"Falta certeza para detonar inversión"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el crecimiento económico marginal que el país ha registrado en los últimos años, el sector bancario busca incrementar el crédito que otorga a proyectos productivos, pero asegura que aún falta certeza para detonar las inversiones en México.

"No tenemos tiempo que perder, sin duda. La inversión es confianza, y la confianza se gana. No se decreta. Para tener confianza hay que ganársela: se gana con mucho esfuerzo y se pierde en un minuto. La confianza se tiene que trabajar día con día con reglas claras, estables, predictibilidad, protección, seguridad, etcétera", dijo en entrevista previa el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

"El gobierno está trabajando en todos estos precursores y está generando las condiciones para que poco a poco se vayan incrementando estas condiciones y vaya habiendo la seguridad que va a detonar la inversión".

De cara la edición 89 de la Convención Bancaria que arranca hoy en Cancún, los banqueros del país recordaron que en el primer año de un nuevo gobierno la economía suele tener un muy bajo desempeño; sin embargo, ante las necesidades de mayor inversión, gasto social e inversión pública y privada del país, se deben generar condiciones para regresar a tasas de crecimiento por encima de las observadas tanto en el sexenio pasado como en el inicio del sexenio de la presidenta Sheinbaum.

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"Vemos 2026 con niveles de crecimiento mejores. Creemos que el riesgo es al alza, y todo dependerá de que la economía estadounidense se mantenga".