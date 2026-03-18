logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

"Falta certeza para detonar inversión"

Por El Universal

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
"Falta certeza para detonar inversión"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el crecimiento económico marginal que el país ha registrado en los últimos años, el sector bancario busca incrementar el crédito que otorga a proyectos productivos, pero asegura que aún falta certeza para detonar las inversiones en México.

"No tenemos tiempo que perder, sin duda. La inversión es confianza, y la confianza se gana. No se decreta. Para tener confianza hay que ganársela: se gana con mucho esfuerzo y se pierde en un minuto. La confianza se tiene que trabajar día con día con reglas claras, estables, predictibilidad, protección, seguridad, etcétera", dijo en entrevista previa el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

"El gobierno está trabajando en todos estos precursores y está generando las condiciones para que poco a poco se vayan incrementando estas condiciones y vaya habiendo la seguridad que va a detonar la inversión".

De cara la edición 89 de la Convención Bancaria que arranca hoy en Cancún, los banqueros del país recordaron que en el primer año de un nuevo gobierno la economía suele tener un muy bajo desempeño; sin embargo, ante las necesidades de mayor inversión, gasto social e inversión pública y privada del país, se deben generar condiciones para regresar a tasas de crecimiento por encima de las observadas tanto en el sexenio pasado como en el inicio del sexenio de la presidenta Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Vemos 2026 con niveles de crecimiento mejores. Creemos que el riesgo es al alza, y todo dependerá de que la economía estadounidense se mantenga".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes
    SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes

    SAT lanza programa de regularización fiscal 2026 para contribuyentes

    SLP

    El Universal

    El SAT ofrece condonación de hasta 100% en multas y recargos para adeudos fiscales de 2024 o anteriores.

    SAT alerta sobre errores frecuentes en declaración anual 2026
    SAT alerta sobre errores frecuentes en declaración anual 2026

    SAT alerta sobre errores frecuentes en declaración anual 2026

    SLP

    El Universal

    Errores en datos personales y omisión de ingresos son las causas principales de problemas fiscales.

    Afores mantienen racha positiva de plusvalías
    Afores mantienen racha positiva de plusvalías

    Afores mantienen racha positiva de plusvalías

    SLP

    El Universal

    Las plusvalías del SAR en 2026 superan en 10% las del mismo periodo del año anterior, destaca Consar.

    Se disparan retiros por desempleo en Afores
    Se disparan retiros por desempleo en Afores

    Se disparan retiros por desempleo en Afores

    SLP

    El Universal

    Suman 6,442 millones en el primer bimestre.