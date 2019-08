Farmacéuticas, detrás de campañas de muertes de niños con cáncer: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a tres empresas farmacéuticas, que recibían contratos millonarios para surtir medicinas en administraciones anteriores, de estar detrás de las campañas que señalan que niños se están muriendo de cáncer por falta de medicamentos.

Durante su gira por Veracruz, el mandatario detalló que, antes, el gobierno gastaba anualmente 90 mil millones de pesos para la compra de medicamentos y tres empresas farmacéuticas -sin dar los nombres- recibían los contratos de mayor presupuesto.

"Se compraban 90 mil millones de pesos en medicinas y materiales de curación. Eran tres empresas que son las que tiene hoy las campañas de que se están muriendo los niños porque no hay medicinas para el cáncer, claro están molestos porque tenían una mina de oro y ya se les acabó", señaló.

Tras realizar una revisión del hospital rural de Arroyo Seco, el mandatario acusó también que los gobiernos anteriores se robaban hasta el dinero de las medicinas, no había medicamentos y se gastaba mucho.

Se comprometió a garantizar medicamentos, no sólo del cuadro básico, puesto que dijo que es una injusticia y discriminatorio que en los centros de salud hay menos claves que en los institutos de seguridad social.

Sostuvo que ISSSTE está bastante mal y el sistema de salud pública (hospitales) está por los suelos.

Durante el evento, acompañado del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que habrá un aumento en los salarios de los médicos que estén asignados a comunidades rurales de un 10 a 20% más de los que están en ciudades.