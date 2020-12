Flotillas, al alza por impulso del comercio electrónico

Las restricciones para salir de casa incentivaron el comercio electrónico, así como la entrega de comida y todo tipo de bienes a domicilio, lo que le dio un impulso a la venta y renta de flotillas. La empresa de administración de flotas Element Fleet considera que la pandemia aceleró el comercio electrónico a niveles que se esperaba alcanzar hasta dentro de cinco o 10 años, por lo que se ha incrementado a doble dígito el alquiler de flotillas para hacer repartos en lo que se conoce como la última milla.

Miguel Peña, director de Marketing de Element Fleet, dijo que no sólo en la distribución de bienes en la última milla hay una mayor demanda de vehículos, sino también en el reparto de mercancías de larga distancia con camiones más grandes.

"Más de 80% de los productos se distribuyen a través de vehículos doble remolque en el país". La administración de flotillas para reparto no sólo se incrementó en la Ciudad de México, también en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún. "El retail se está transformando, esperamos un crecimiento más fuerte en 2021 del que ya se presenta, porque muchas tiendas físicas van a tener que cerrar y eso se va a trasladar hacia el comercio electrónico.

"Los clientes ya no quieren ir a las tiendas. Ya estamos en semáforo rojo otra vez y la gente que hoy quería ir a una tienda mañana ya no lo va a poder hacer". La empresa maneja la flota de empresas como Philip Morris, Bayer y Schneider Electric. Mercado Libre, el sitio más importante de comercio electrónico en América Latina, acaba de incorporar cuatro aviones de carga a su red de distribución.

Pero también está incrementando su flota de vehículos, los cuales salen desde alguna de sus seis nuevas estaciones de última milla en la Ciudad de México. Las estaciones de última milla son pequeños almacenes ubicados en sitios estratégicos a donde llegan los productos provenientes de sus dos centros de distribución en Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, Estado de México. El alza de la flotilla suma la incorporación de autos eléctricos.

En diciembre, Mercado Libre anunció la incorporación de 70 furgonetas Kangoo Z.E. eléctricas de Renault. Este vehículo tiene 670 kilogramos de capacidad de carga y es adecuado para hacer entregas en centros urbanos.

De acuerdo con Renault, tener una flotilla de vehículos eléctricos ofrece beneficios climáticos y brinda rentabilidad al negocio al ser 85% más económicos en mantenimiento y energía que los de diesel o gasolina. En lo que va de la pandemia, Volkswagen también registró un incremento de pedidos de sus modelos Caddy y Saveiro, una van y una pickup pequeña, para flotas de empresas de consumo y empresas de paquetería.

Estos vehículos se adaptan tanto a los requerimientos de un pequeño negocio, como un restaurante, así como de grandes almacenes, como Liverpool. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la venta de flotillas ha ayudado a amortiguar la caída generalizada en ventas en el mercado mexicano.