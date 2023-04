FMI palomea acciones de autoridades financieras en EE.UU. ante colapso bancario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó las acciones que tomaron las autoridades financieras ante el colapso bancario en Estados Unidos y Europa, así como el endurecimiento de los bancos centrales, porque se logró evitar poner en riesgo la estabilidad financiera mundial.

"El mensaje principal para la estabilidad financiera es que pudo contener cualquier otro resultado adicional que pudiera haber sido negativo en esa situación", enfatizó el consejero Financiero y director del departamento de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros del organismo, Tobias Adrian.

Durante la presentación del reporte de Estabilidad Financiera Mundial en el marco de las reuniones de primavera, afirmó que EU tuvo éxito en cuanto a poder contener cualquier propagación de falta de confianza o retiro de depósitos.

Al referirse al caso específico de los bancos en la Unión Americana, aseguró que se utilizó la exención de riesgo, que, si bien eso implica un costo para el seguro de fondos de depósitos, fue creada para ese tipo de situaciones.

Refirió que desde 2008 hay mucho tiempo y esfuerzos invertidos para la creación de dicho esquema de resolución.

Para el caso de Credit Suisse en Europa, estableció que si bien no se estaba utilizando ese programa, el resultado fue muy similar.

----Bancos centrales rudos

Por otro lado, en conferencia de prensa el funcionario del FMI fue cuestionado sobre en qué medida el desarrollo del sector financiero debería considerarse en la política monetaria.

Tobias Adrian expuso que evidentemente una política monetaria contraída siempre trabaja a través del sector financiero en cierta medida; no es el único canal de transmisión, pero es importante.

"Conforme hay endurecimiento de la política monetaria, las normas crediticias serán más rígidas y el suministro de crédito será contraído en cualquier momento", ponderó.

No obstante, advirtió, si ese endurecimiento es desordenado, da lugar a trastornos o es disruptivo, desencadena una crisis financiera.

A la fecha, los bancos centrales han contado con las herramientas para poder contener esas crisis, sostuvo.

De tal suerte que van a tomar un endurecimiento de las condiciones crediticias ordenadas en cuenta, pero no van a considerar las políticas monetarias por si misma, y eso es lo que los bancos centrales están tendiendo a hacer lo más posible, comentó.