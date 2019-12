Ford llama a revisión 265 mil 510 vehículos para solucionar dos defectos

Ford llamó a revisión este viernes 265.510 automóviles en Estados Unidos y Canadá para solucionar dos defectos, la apertura involuntaria del portón trasero y la fuga de combustible, que afectan a varios modelos de camionetas y todocaminos SUV.



La mayor llamada a revisión afecta a un total de 261.617 camionetas "pickup" en Estados Unidos y Canadá cuyo portón trasero se puede abrir de forma involuntaria por un defecto en su cerradura.



Ford señaló en un comunicado que el defecto afecta a las camionetas F-250, F-350 y F-450 Super Duty de los años 2017 a 2019. En estos vehículos con una cerradura electrónica instalada en el portón trasero de carga, la filtración de agua puede causar un cortocircuito que activa de forma involuntaria la apertura.



Ford dijo que las unidades dotadas de una cerradura mecánica no está afectadas por este defecto.



La compañía automovilística no tiene constancia de accidentes o lesiones causadas por este problema.



Los concesionarios de Ford modificarán el compartimento que aloja el cableado de la cerradura electrónica para aislar el circuito de control. También se reemplazará la manija de apertura.



La segunda llamada a revisión anunciada hoy afecta a 3.893 unidades de los modelos Ford Explorer y Lincoln Aviator del año 2020. En estas unidades, una funda protectora del conducto del combustible no es lo suficientemente larga como para resguardar el tubo.



La vibración del motor puede provocar que el conducto del combustible contacte con otros componentes y causar la fuga de combustible. En este caso, Ford advierte de que se pueden producir incendios aunque la compañía no tiene constancia de ningún incidente causado por este defecto.



Ford dijo que sus concesionarios inspeccionarán los vehículos afectados y reemplazarán la funda protectora para garantizar que resguarda todo el conducto del combustible.



El Ford Explorer y Lincoln Aviator comparten la misma plataforma y se producen en la misma factoría de Flat Rock, en el estado de Michigan (EE.UU.).



Esta es la cuarta llamada a revisión que afecta al Ford Explorer 2020, uno de los modelos más populares de la compañía, desde que empezó a vender el vehículo en junio de este año.



En octubre Ford llamó a revisión 10.655 unidades del modelo equipadas con motores de 2,3 y 3,3 litros por un problema en el cableado del aire acondicionado.



Y en agosto, Ford realizó dos llamadas a revisón que afectaban al Explorer y Aviator, la primera porque a algunos vehículos les faltaba una pieza y la segunda por la mala instalación de los asientos.



En septiembre, el periódico "Detroit Free Press" señaló que la producción de los nuevos Explorer y Aviator han estado afectadas desde un inicio por graves problemas de calidad.