Fraude a través de apps o fintech está impactando a pobres y millennials: Condusef

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, alertó sobre el crecimiento de fraudes a través de aplicaciones para dispositivos móviles y de supuestas empresas financieras tecnológicas, mejor conocidas como fintech que están engañando y robando el dinero a la población más pobre así como a millennials.

"Está creciendo el mecanismo vía internet con supuestas fintech o aplicaciones que te invitan a invertir, en un mecanismo como la flor de la abundancia y las aplicaciones que supuestamente prestan dinero. Esto está dirigido a la parte baja de la pirámide, también a la parte media y fundamentalmente a los millennials. Las supuestas aplicaciones les dicen a los millennials que es una fintech, que prestarán rápido y muchos caen", dijo el directivo.

Al participar en el foro virtual 2021 de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el presidente de la Condusef recalcó que este tipo de fraude a través de canales digitales está creciendo en el país, con lo cual pidió a las instituciones financieras reforzar y simplificar los mensajes de prevención.

"Se ve muy bonito, dicen que van a prestar rápido, y como si existen las fintechs que se dedican a esto, tanto autorizadas como las que operan bajo un amparo de la Ley Fintech pues muchos caen en estas aplicaciones. Obtienen tus datos y te mandan a depositar a una cuenta al viejo estilo", resaltó.

El pasado 28 de agosto, EL UNIVERSAL dio a conocer las prácticas de extorsión y amenaza que emplean supuestas empresas que prestan dinero a través de aplicaciones, que al momento de ser instaladas en los teléfonos de las víctimas, se apoderan de los contactos y envían mensajes de intimidación acompañados con imágenes violentas e insultos a fin de que se realice el pago mediante depósitos en cuentas bancarias.

"Esto está impactando a la base de la pirámide del país. Cuando las personas caen en estos fraudes ya no tenemos capacidad de hacer nada. Debemos de ser más concretos y contundentes para que la gente nos entienda y no caigan", enfatizó.

El funcionario explicó también que en instituciones financieras no bancarias, principalmente Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), los mayores casos de fraude se presentan en el robo de identidad, donde 8 de cada 10 reclamaciones que atiende la institución en este sector corresponden a dicho ilícito.

Así en julio de 2019 se detectó la suplantación de 98 entidades financieras en el país, en en el mismo mes de 2020 la cifra pasó a 112 y en 2021 ya alcanzan 129 casos.