Gasolineros se amparan contra norma que revisa sus bombas, revela Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, alertó que hay concesionarios de gasolineras que ya presentaron amparos a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 185, que entrará en vigor en octubre de 2020, luego de que le hicieran adecuaciones.

"Hay una gran cantidad de gasolineros ya se están amparando a la norma 185 que aún no entra en vigor, y con mucho gusto, si la quieren, les pasamos la lista de los que están amparados, esperemos que el poder judicial no vaya a dar en el traste a esta nueva versión de la NOM 185", indicó.

La NOM 185 es la norma encargada de controlar el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos; es decir, la computadora de las bombas de gasolina; mientras que la NOM 005, que revisa la parte mecánica y también fue reformada, ya entró en vigor.

"La NOM 185 entra en vigor en octubre del próximo año, la que revisa el equipo mecánico es la NOM 005, ya se está aplicando; pero no tiene los alcances de la NOM 185, porque las trampas que hemos visto que usan los gasolineros, los menos afortunadamente, tiene que ver con el control del software de las bombas", explicó Sheffield Padilla.

De acuerdo con el procurador, un concesionario de gasolinera puede controlar el porcentaje de gasolina que se vende por cada bomba, desde un centro de control electrónico, incluso a distancias tan amplias como que, si el expendio de gasolina está en la Ciudad de México, el recorte por litro se puede operar desde Tijuana.

"Desde su oficina puede monitorear, a través de la computadora cada una de las bombas y puede estar quitando un porcentaje de gasolina a cada litro", detalló.

Sheffield recordó que la Profeco hizo público que hay concesionarios gasolineros que ponen "un diablito en la bomba" para restarle combustible al expendio. "Hemos encontrado, y lo hemos hecho público, que existe este aparato que se conoce como ´rastrillo´, con el que le quitan una parte al litro", explico.

El aparato lo han encontrado detrás de la tarjeta de cada bomba. "Estamos viendo cómo atiende estas denuncias la Fiscalía (General de la República), porque es un robo, descaradamente", advirtió Sheffield.

Al inicio de su intervención, en una reunión que mantuvo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Sheffield Padilla señaló que "la mayoría de los mexicanos son honestos, pero hemos tenido la oportunidad de denunciar a algunos que, sobre todo en el sector gasolinero, no lo son tanto, que franca y abiertamente no lo son".

Cuestionado por las pocas oficinas de atención que tiene la Profeco, Sheffield recriminó que con el recorte presupuestal tuvieron que cerrar 14 centros físicos, pero su visión no es ampliarlos, declaró, sino migrar a una plataforma más accesible, incluso a través de una nueva aplicación móvil.