GM libra adeudo fiscal por más de 2 mil mdp
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un recurso interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se revisara un amparo concedido a la empresa Controladora General Motors con el que podría no liquidar 2 mil 599 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2011.
Al resolver el recurso de reclamación 232/2025 en sesión del Pleno, la mayoría de ministros votó a favor de desechar el asunto promovido, bajo el argumento de falta de legitimidad de Hacienda y que se trataba de un problema de constitucionalidad.
La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó su voto en contra del proyecto bajo la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz, ya que señaló que la dependencia federal "se encuentra legitimada para la defensa legal porque el sólo pago de impuestos entraña un asunto constitucional".
De acuerdo con la ministra, con esta decisión del Alto Tribunal se determinó que General Motors no pague los 2 mil 599 mdp de créditos fiscales.
Batres Guadarrama indicó que esta acción forma parte de lo que juristas han denominado como "la industria el amparo", aprovechada mayoritariamente por grandes corporaciones para eludir cargas tributarias.
