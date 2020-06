Gobierno debe dejar la mezquindad y dar apoyos a trabajadores: Coparmex

Con más de un millón de desempleados en el sector formal y trabajadores en riesgo de perder su empleo por falta de ingresos de las empresas, el gobierno federal debe de olvidarse de mezquindades políticas y apoyar los tres remedios solidarios: salario solidario, seguro solidario y bono solidario, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Para apoyar las acciones en apoyo a desempleados, trabajadores y empresas que generen empleo hay dos opciones tomar mayor deuda pública o reorientar el gasto de obras emblemáticas hacia estos programas de apoyo.

En un comunicado explicó que es momento de que la autoridad reconsidere su actitud y considere implementar esas medidas de apoyo que tendrán un costo aproximado de 204 mil millones de pesos, equivalente al 1% del PIB.

"No son tiempos de mezquindades políticas, de polarización estéril. Es tiempo de estrechar lazos solidarios entre los distintos sectores de la sociedad. La emergencia que estamos viviendo tiene el rostro de millones de personas que han perdido su empleo y el de sus familias. Es el momento justo para que el gobierno reconsidere su actitud y se sume a este esfuerzo solidario", expuso.

Esta no es la primera vez que la Coparmex propone el otorgar salarios solidarios, por los que se conservaría al trabajador su empleo otorgándole un salario igual o menos en el que el gobierno y las empresas se comprometerían a poner cierto porcentaje y los trabajadores que más ganan aceptarán una reducción salarial, "con el fin de evitar despidos". Dicha medida tiene un costo de implementación estimado de 0.7% del PIB.

En tanto que el Bono Solidario "es un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses".

Con esto se crearán 300 mil empleos formales y tendrá un costo de 6 mil millones de pesos, equivalentes al .025% del PIB.

En tanto que el Seguro Solidario es una propuesta que considera un apoyo equivalente a un salario mínimo general, es decir 3 mil 696.6 pesos para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo.

"La Coparmex hace un enérgico llamado al Gobierno Federal para que no deje sin apoyo a empleados y empresas de todo el país, para que se sume sin reservas a la propuesta de los 3 Remedios Solidarios", añadió.

Para conseguir dinero para financiarlas es necesario adquirir de manera razonable deuda pública, lo que se puede realizar porque el nivel de endeudamiento actual lo permite en esta situación de emergencia.

"De no optar por la adquisición de deuda, proponemos la reorientación del gasto público en obras que no son esenciales en la situación actual como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya", comentó.