Gobierno federal rompió acuerdo con Constellation Brands: CCE

Días antes de que se llevara a cabo la consulta popular para ver si se frenaba el proyecto, Constellation Brands firmó un acuerdo con el gobierno federal para mantener el proyecto con compromisos de ambas partes, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

Sin embargo, ese acuerdo que se firmó en la Secretaría de Gobernación no lo firmó la Secretaría de Medio Ambiente, que fue la dependencia que promovió la consulta en la que participó "una pequeñísima parte" de la población de Mexicali.

Con todo ello, queda claro que "se envía un mensaje equivocado porque se toman decisiones en función de grupos.

"Unos días antes de la famosa encuesta, la autoridad había hecho un acuerdo (con la firma de bebidas alcohólicas) que deberían de firmar todos los que tienen que ver con la decisión que se estaba tomando en Mexicali", expresó Salazar en videoconferencia.

Además detalló que la firma consistió en un acuerdo donde la empresa se comprometía a regresar el agua, "un acuerdo donde la autoridad le permitía a la empresa operar de manera normal y un acuerdo donde todas las instancias legales necesitaban tener un compromiso".

En dicha videoconferencia, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que hubo compra de votos, acarreo y todas las malas prácticas del pasado.

Lo que canceló un proyecto a pesar de que no se afectaba en nada a la población porque la operación planeada de la empresa de "ninguna forma compromete la viabilidad hídrica" del valle de Mexicali.

"Es absolutamente injustificada la consulta, no hay absolutamente ninguna revocación o cuestionamiento legal. No hay absolutamente evidencia de la necesidad de que se consulte".

"La decisión será muy dañina para las siguientes inversiones que puedan llegar al país", señaló.