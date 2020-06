Gobierno litigará para defender estrategia energética: AMLO

Luego que un juez federal suspendiera indefinidamente el acuerdo con el que la Secretaría de Energía (Sener) busca controlar todo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frenar las inversiones de energía limpia y renovable, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las empresas privadas de este sector "se les pasó la mano" y que "tenían contratos leoninos", por lo que reiteró que acudirán a tribunales para defender su estrategia.

"Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación, claro que lo vamos a hacer", dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal comentó que a pesar de que estas empresas se constituyeron con dinero público, "todavía quieren más", pero aseguró que buscará el dialogo con ellas y que no se actuará de manera arbitraria.

"Se les pasó la mano, abusaron las empresas. Me da pena decirlo, pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos, con decirles que recibían la concesión, les daban trato especial, les compraban cara la energía -hasta con subsidio-, les daban preferencia en el sistema de distribución, o sea podían subir su energía, los particulares, antes que la energía que se produce en las plantas de la CFE, porque el propósito era arruinar a la CFE".

"Pero no solo eso, resulta que las inversiones, la mayor parte de estas inversiones de estas empresas que ahora protestan se hicieron con dinero de la Banca Nacional de Desarrollo, o sea se pasaron y todavía quieren más, ¿no se dan cuenta de cómo estamos?".

El mandatario aseguró que a pesar de que estas empresas interpongan denuncias penales o amparos, "todos los que sean", su gobierno litigará.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que ha dado instrucciones a su gabinete de que se busque a estas empresas y se dialogue con ellas para "que se les explique que ya son otros tiempos, y que se busquen arreglos, que no vamos actuar de manera arbitraria, pero que entiendan que no podemos seguir con esos contratos leoninos, porque es interés nacional".