Gobierno utiliza medios injustos para combatir evasión fiscal: Coparmex

El sector patronal dijo estar en contra de empresas fantasma, facturadoras o cualquier otra que intente evadir el pago de impuestos, pero advirtió que no comparten la forma en la que actúa la autoridad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que el problema es que pagarán justos por pecadores, porque se aumentaron controles, cargas administrativas y contables a los contribuyentes en general.

"Diferimos en la forma en la que están librando esta lucha, dicho de otra manera, es una causa justa, pero a nuestro juicio se utilizan medios injustos. Hemos insistentemente propuesto otras herramientas para el combate a las empresas fantasma, que no permitan que 'justos pagan por pecadores', demasiado poder, sin equilibrios, nos ha enseñado que provoca injusticias, la excesiva discrecionalidad provoca siempre corrupción", aseguró.

En un comunicado aclaró que las empresas que cometen ilícitos generan una distorsión económica y competencia desleal, por lo que deben de castigarse porque afectan al progreso del país al disminuir la recaudación.

La Coparmex dijo que rechazan el aumento de cargas y controles tal y como lo propuso el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuellar.

"Nos sigue pareciendo impreciso, incorrecto y peligroso, el agravio contemplado en la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, porque no debemos olvidar que en la mayoría de las ocasiones se trata de operaciones presuntamente inexistentes, falsas o simuladas, y se puede cometer el abuso de aplicar una penalidad de cárcel a un contribuyente, que pueda posteriormente acreditar que dicha presunción resultó incorrecta", expuso.

Además de que una empresa puede adquirir servicios reales de una persona física o moral y que por el hecho de que cerró en menos de un año se le agregue a la lista de empresas que presuntamente venden comprobantes falsos o inexistentes.

El peligro está en que puede ir a la cárcel quien compró el producto o servicio, mientras demuestra que la operación sí existió, e incluso se les puede acusar de ser parte de la delincuencia organizada, sin mayor averiguación, por lo que la Coparmex rechaza esas medidas.