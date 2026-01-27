Grupo Salinas acuerda acpagar deuda con SHCP

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que el Grupo Salinas inició conversaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para concretar el pago de una deuda fiscal estimada en 51.000 millones de pesos (unos 2.954 millones de dólares), tras resoluciones judiciales que avalan los créditos reclamados por las autoridades mexicanas.

"Sí, ellos (Grupo Salinas) se presentaron el jueves al Servicio de Administración Tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley", afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Precisó que el proceso se desarrolla estrictamente dentro del marco legal y recordó que el caso ya fue expuesto públicamente por el SAT y la Secretaría de Hacienda.

El Grupo Salinas es propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, muy crítico con Sheinbaum y quien mantiene desde hace años litigios fiscales con el Estado mexicano por deudas multimillonarias, en un contexto de endurecimiento del Gobierno contra la evasión fiscal de grandes contribuyentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sheinbaum explicó que, aunque el plazo límite para cubrir los adeudos vencía el viernes pasado, la comparecencia del conglomerado empresarial el jueves permitió abrir un espacio legal para avanzar en el proceso.

"Al plantear su deseo de pagar, entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana y (saber) cómo van a pagar", indicó, al tiempo que adelantó que el asunto "esta misma semana tiene que quedar resuelto".

Por último, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal informará públicamente una vez que se definan los términos finales del pago.