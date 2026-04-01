Guerra dispara 29% precio de los fertilizantes

Ciudad de México.- El conflicto en Medio Oriente aumentó los precios de la urea casi 26%, mientras que los fertilizantes se dispararon cerca de 29% tras el primer mes de la guerra en Medio Oriente, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Esos incrementos impactan a los cultivos en el campo mexicano, además de que afectan al programa gubernamental de apoyo a los productores rurales.

En un comunicado, detalló que más de 70% del consumo de fertilizantes es importado, por lo que se pagan precios más altos. Tan sólo del 20 de febrero al 27 de marzo se incrementaron entre 25% y 29%.

Todo ello tiene efectos sobre los granos básicos, frutas, hortalizas y caña de azúcar, ya que habrá una pérdida de rentabilidad para los agricultores. Además, al incrementarse los precios de los combustibles se provoca un alza en los costos de los fletes, lo que se suma al impacto de los fertilizantes, y todos esos incrementos se trasladan a los precios al consumidor.

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Por otra parte, aseguró que habrá presiones presupuestales para el programa Fertilizantes para el Bienestar. "El aumento de precios tendrá implicaciones directas en ese programa estratégico (...) por el encarecimiento de fertilizantes", destacó.

El programa enfrenta el desafío crítico de mantener su efectividad productiva y social ante un entorno de precios crecientes, lo que genera riesgos significativos, como una posible reducción en la cobertura de beneficiarios o en el apoyo entregado por productor.

Esta situación no sólo implicaría un incremento sustancial en el costo fiscal para sostener el esquema actual, sino que también expone al programa a desfases operativos y financieros donde los apoyos resulten insuficientes frente al aumento real de los insumos, sumado a posibles retrasos en entregas ante la volatilidad del mercado internacional.

Por ello, GCMA aseguró que es indispensable fortalecer el presupuesto del programa, incentivar la producción nacional de fertilizantes, diversificar proveedores, implementar coberturas de precios y hacer compras anticipadas.

Lo anterior se debe a que las importaciones que realiza México se concentran en Rusia y Marruecos, países que venden fosfatados, mientras que Omán, Catar y Emiratos Árabes Unidos exportan urea y Canadá provee de potasa.