Hacienda aclara que los bonos de Pemex no son deuda directa del Gobierno mexicano

Ciudad de México, 30 jul (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México aclaró este miércoles que la reciente emisión de bonos por 12.000 millones de dólares para Petróleos Mexicanos (Pemex) no representa deuda directa del Gobierno federal, aunque sí podría impactar su balance si los activos que respaldan la operación resultan insuficientes para cubrir los pagos.

Durante la presentación de los informes económicos del primer semestre de 2025, la titular de la Unidad de Crédito Público, María del Carmen Bonilla, explicó que la operación financiera está "colateralizada con activos" -principalmente bonos del Tesoro estadounidense-.

En este sentido, Bonilla detalló que el Gobierno mexicano sólo asumiría el pago si esos activos no bastan y en ese caso, aclaró, el compromiso contingente se registraría en los informes fiscales, pero no como deuda directa.

"Este endeudamiento se utiliza para cancelar deuda más cara, no necesariamente se va a mover el balance. Tampoco es deuda directa, no es una garantía directa y no es deuda directa porque se activa sí y solo si los activos que tiene el vehículo financiero no alcanza para pagar en la emisión al público inversionista", dijo la funcionaria.

El objetivo, reiteró Hacienda, es apoyar a Pemex a reducir su pasivo de corto plazo y su carga financiera, sin comprometer directamente las cuentas públicas, en especial amortizaciones e intereses en 2025 y 2026.

Bonilla aclaró que no se prevé reabrir esta emisión en el corto plazo, dado que se superó el monto originalmente planteado (de 10 mil a 12 mil millones de dólares) y el mercado respondió con buena demanda y tasa competitiva.

No obstante, la jefe de la unidad de Crédito Público dejó abierta la puerta a futuras estrategias para atender los múltiples frentes de deuda que enfrenta la petrolera estatal mexicana, la más endeuda del mundo.

"Es parte de una estrategia, como saben, se tienen que atacar diferentes aspectos dentro de la composición de los pasivos de la empresa pública (Pemex) y lo que estamos buscando es ir atajando cada uno de ellos con soluciones financieras específicas", concluyó Bonilla.

La operación, una de las más grandes en su tipo en una sola emisión, recibió una demanda total de 23,400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de todo el mundo, según detalló la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la cartera, el proceso de colocación, que concluyó ayer tras ocho días, marcó un interés que le permitió incrementar el monto originalmente previsto de 10.000 millones de dólares y mejorar simultáneamente las condiciones finales de la emisión, al alcanzar una tasa cupón del 5.5 % anual.

Por esta misma operación, la calificadora estadounidense de riesgo financiero Fitch Ratings colocó en observación positiva las calificaciones crediticias de la estatal petrolera mexicana, al tiempo que reconoció que podría tener efectos positivos que podrían llevar a Pemex a escalar hasta dos escalones su nota hasta la categoría ´BB´, desde ´B+´.

Pemex reportó en la víspera beneficios netos acumulados de 16.187 millones de pesos (unos 857 millones de dólares) en el primer semestre de 2025, así como una deuda financiera que asciende a los 98,800 millones de dólares al cierre del mismo periodo.