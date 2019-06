Hasta ahora, no hay decisión que afecte actividad en Texcoco y Santa Lucía: Grupo Aeroportuario

El director de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Gerardo Ferrando Bravo, aseguró que hasta el momento no hay ninguna decisión de juez que afecte las actividades ni en Texcoco, para la terminación anticipada de los contratos, ni en Santa Lucía, donde no han comenzado las obras.

"Esas demandas de amparo se están atendiendo, hasta ahora no hay ninguna decisión de juez que afecte las actividades ni en Texcoco, en la terminación anticipada de los contratos, y en el caso de Santa Lucía tenemos conocimiento que hay una prevención sobre los trabajos, pero no hay trabajos en marcha, se está en proceso de gestión de la manifestación de impacto ambiental", dijo.

Ayer miércoles un Tribunal Federal ordenó mantener intacta la obra del Aeropuerto de Texcoco, que fue cancelada en enero pasado por el gobierno federal, y reiteró la suspensión de la obra del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, pero esta vez por razones de seguridad aérea.

En entrevista, en Palacio Nacional, el funcionario explicó que ya fueron notificados de un amparo, pero tiene conocimiento de más demandas.

"Los amparos van a muchas autoridades, nosotros estamos como Grupo Aeroportuario, como Director General y como consejo de Administración, en diferentes circunstancias, hay un colectivo de personas que están en contra de la decisión que ha tomado nuestro gobierno y vamos en marcha".

"Hay inconformidades, ellos hablan de la cancelación del proyecte de Texcoco, jurídicamente es la terminación anticipada de ese proyecto, y están en su derecho de quienes se sienta agraviados de quejarse".

Señaló que quien encabeza la defensa legal es la Secretaría de Hacienda a través de la Subprocuraduría Fiscal.

"Hasta ahora no hay nada que afecte las actividades que estamos desarrollando en el gobierno federal, en particular, hablo de Grupo Aeroportuario no hay ninguna indicación judicial que nos impida continuar con las instrucciones que recibimos del Presidente".

"Si alguien se siente afectado desde luego en estos proyectos lo que menos queremos es afectar a nadie, por fortuna hay una serie de reglas, normas y leyes por cumplir y en eso estamos. Las obras en Santa Lucía no hay iniciado, están en proceso los estudios preliminares, el estudio del espacio aérea, el plan maestro y la solicitud de manifestación de impacto ambiental", dijo.