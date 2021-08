"Hay gestión con Banxico para usar fondos de FMI en pago de deuda"

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este martes en que los activos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se usen para el pago de la deuda y mencionó una "gestión" con el Banco de México (Banxico).

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador precisó que al Gobierno de México le corresponden 12 mil 500 millones de dólares, que se tienen que entregar a Banxico.

"Aquí, por mecanismos que se han establecido, los fondos los maneja, o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del Gobierno de México.

"Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el Gobierno para pagar deuda; que todos los fondos se utilicen con ese propósito", declaró López Obrador, quien dijo no conocer cuánto se ahorraría porque "todavía no se hacen las cuentas".

"Se lograrían ahorros, porque esto va a significar una disminución, sobre todo en el pago de servicio de deuda, en el pago de intereses y ayuda a la hacienda pública. No se van a utilizar esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda, para seguir manteniendo una política de deuda baja, con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte", añadió.

López Obrador también señaló que en todo el mundo ya se percibe que México tiene finanzas públicas sanas, "como no se veía en décadas", además que no ha habido devaluación de la moneda y hay ingresos suficientes por la recaudación de impuestos a pesar de la pandemia.

Añadió que está llegando inversión extranjera "como no sucedía en muchos años".

"Se está recuperando la economía después de la pandemia, ya todo el mundo acepta que vamos a crecer este año 6%. Se están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien", expresó.