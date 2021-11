"Hombres de negocios estuvieron a punto de quebrar a la CFE"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que empresas opositoras a su iniciativa de reforma eléctrica, deberían estar arrepentidas y ayudando a sacar adelante la industria eléctrica nacional.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reclamó que por no dejar de robar quieren mantener el caos y el desorden que ellos por la ambición al dinero provocaron, claro con la anuencia y la protección de autoridades irresponsables y corruptas.

El mandatario refirió que estos "hombres de negocios" no son más que "traficantes de influencias".

"El periodo neoliberal se caracterizó por beneficiar a los llamados hombres de negocios que no son más que traficantes de influencia, ni si quiera se les puede llamar empresarios.

Estos traficantes de influencia, con la complicidad de los gobernantes hicieron su agosto, se dedicaron a robar, a robarle al pueblo".

Indicó que estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis de incrementos de tarifas, "lo que está pasando en España, en otros países y todavía quieren mantener el caos el desorden que ellos provocaron con la protección de autoridades irresponsables y corruptas".

"Que hizo Iberdrola, Claudio X. González, el señor Fernández de los Oxxos, los de Bimbo, que es negocio legal o fue tráfico de influencia, claro que fue tráfico de influencias", expresó.

"Les debería de dar vergüenza y deberían estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán de lucro estuvieron a punto de quebrar a la CFE y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la gente, lo que está pasando en España", añadió.

En ese contexto, el presidente López Obrador dijo que Odebrecht debe entender que ya son otros tiempos y no puede seguir haciendo contratos leoninos.