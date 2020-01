HSBC subirá precios de 32 comisiones que cobra a sus clientes

A partir del próximo 3 de febrero, HSBC México subirá precios de al menos 32 de las comisiones que cobra por servicios a sus clientes, las cuales han sido notificadas desde el 14 de enero pasado a través de correos electrónicos y por sus redes sociales. En el caso de la cuenta flexible, la administración o manejo de cuenta, membresías o cuota simplificada, pasa de 170 a 175 pesos. En tanto la cuenta Advance, su comisión pasa de 315 a 326 pesos, por administración o manejo de cuenta mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.

En otro caso, la cuenta flexible simple HSBC incrementa su costo de 50 a 55 pesos, también por el concepto de administración o concepto de cuenta. En el caso de la cuenta flexible con chequera el banco informó que la comisión por cobro de saldo promedio mensual para exentar el cobro de la comisión por administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.), pasa de 4 mil a 4 mil 500 pesos.

"Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del contrato de adhesión dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio", dice el documento de HSBC a clientes.

Las comisiones que cobran los bancos en México entraron en polémica a partir de la presentación en noviembre de 2018 de la propuesta de eliminación y reducción por parte de la fracción de Morena en el senado la cual provocó una fuerte volatilidad en la Bolsa Mexicana de valores y pego fuertemente a las acciones de los bancos que cotizan en el mercado accionario.

A partir de ahí los bancos que operan en el país entraron en negociaciones con el Senado de la República para determinar qué comisiones pueden eliminarse o reducir sus precios en tanto el presidente de la Asociación de Bancos de México Luis Niño de Rivera (ABM) afirmó al cierre de 2019 que este año las comisiones tendrán una fuerte reducción.

"Hemos eliminado una cantidad importante de comisiones que realmente no aplican en muchos casos, y por lo tanto en vez de tener en cada banco miles de comisiones vamos a acabar teniendo cientos de comisiones, va a bajar sustancialmente ese tema y seguiremos trabajando, esto no es algo que se termina, permanentemente estamos trabajando en eso", dijo el directivo de la ABM.

Puede consultar la lista completa de los incrementos así como de los términos en la página siguiente: https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/cuentas/cambio_comisiones.pdf