Huawei asegura a regulador panameño que "no tienen ninguna restricción"

Representantes de Huawei en Panamá dijeron a las autoridades reguladoras del país centroamericano que sus equipos de telecomunicaciones "no tienen ninguna restricción" y seguirán recibiendo las actualizaciones de Google Play, informó este lunes una fuente oficial.



El pronunciamiento de Huawei se dio en una reunión sostenida el viernes pasado con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá (Acodeco), que la convocó para recibir información sobre las consecuencias que pudieran tener entre los consumidores locales las restricciones comerciales anunciadas por el Gobierno de EE.UU., que incluyen a la multinacional china.



Los representantes de Hawei informaron que "los equipos tecnológicos que actualmente están a la venta, los ya vendidos y los que están en inventario de modelos existentes, no tienen ninguna restricción".



Aseguraron que estos equipos de telecomunicaciones "seguirán recibiendo las actualizaciones y los parches de seguridad de Google Play", opinión que, dijeron, "se basa en la comunicación emitida a través de @Android, desarrollada por Google".



La Acodeco señaló en un comunicado que habló con representantes de Huawei Technologies Co., LTD. división Panamá, "para requerirles información sobre las consecuencias que pudieran tener para los consumidores locales las restricciones comerciales a ser impuestas en los próximos meses por el gobierno de Estados Unidos".



La entidad reguladora les sugirió además "desarrollar canales de comunicación con los consumidores y medidas para la atención de posibles reclamaciones futuras".



La oficina de comunicación y mercadeo de Hawei en Panamá comunicó que en los próximos días desarrollarán una campaña mediática, "ampliando la información para los consumidores y clientes corporativos, como medida para mitigar la desinformación".



La decisión de Washington de incluir a Huawei en una lista de compañías a las que se impide el acceso a la tecnología y el mercado estadounidense ha levantado preocupaciones en todo el mundo sobre cómo va a afectar la medida a los productos del gigante chino o al despliegue de la tecnología clave 5G.



Alphabet, empresa matriz de Google, ha retirado las licencias a los productos de Huawei, que no incorporarán la plataforma de descarga de aplicaciones Google Play, lo que significa la imposibilidad de acceder a todas las 'apps' diseñadas para el sistema Android (que usa Huawei), que no estén en código abierto.



Varios fabricantes de microprocesadores y otros componentes han anunciado que dejarán de trabajar con Huawei.



Huawei ha conseguido situarse a la cabeza del desarrollo de la tecnología 5G, algo que EE.UU. ve con preocupación porque teme que China aproveche esos sistemas para el espionaje.



Tras el veto de EE.UU a Huawei, China anunció el pasado 31 de mayo el establecimiento de una "lista de entidades no fiables" en la que incluirá a firmas, organismos y personas extranjeras que "dañen gravemente los derechos e intereses legítimos de las compañías chinas".



El pasado viernes, el Ministerio de Comercio chino hizo pública esta iniciativa, aunque no especificó qué ocurrirá con las compañías que figuren en ella; pero sí avanzó que las "medidas específicas serán anunciadas en un futuro cercano".