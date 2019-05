IFT investiga a Telmex

Ciudad de México.- La Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició una averiguación derivada de una denuncia por prácticas monopólicas relacionadas con el servicio que da Telmex a su competencia en el acceso a su red local.

"Por la probable comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de provisión de servicios mayoristas de desagregación de la red local del agente preponderante en el sector de telecomunicaciones, en el territorio nacional, radicada bajo el número de expediente AI/DE-002-2019", detalla el IFT.

Telmex, que forma parte de América Móvil y es la empresa declarada como agente económico preponderante en telecomunicaciones, tiene la obligación de ofrecer el acceso a su red local para que otras empresas la utilicen y brinden servicios a usuarios finales.

La investigación tardará de 30 a 120 días hábiles contados a partir del 29 de abril de este año y puede ampliarse cuatro veces por periodos de 120 días hábiles.

Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit, dijo que la acción es positiva porque los operadores se quejan de temas como no usar la red o la infraestructura del preponderante y no hay sanciones.