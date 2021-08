IMCO publica resultados de su índice de corrupción en compras públicas en México

Cabe destacar que la Administración Pública Federal está conformada por más de 260 instituciones que realizan compras públicas que representan, en promedio, 300 mil millones de pesos gastados en 150 mil contratos al año.

En el análisis también asegura que 66% de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no tienen el documento del contrato publicado.

"Entre 2018 y 2020, 66% de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley", indicó y agregó que entre éstas se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex).

El IMCO detalló que las compras públicas de instituciones del sector educación son publicadas de manera tardía. Destacó: "85% de las compras de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato".

Por otro lado, en su informe sobre el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el IMCO indicó que no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) porque desde 2015 las contrataciones realizadas por Pemex y CFE no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Esta excepción incluye el registro y publicación de contrataciones en Compranet.

Por el contrario, el IMCO destacó la labor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por cumplir con la ley y fomentar los principios de competencia y transparencia en las compras.

El Inegi gastó 99.7% del monto de compras públicas por procesos de licitación pública. Además, 100% de las licitaciones cuenta con los documentos publicados. Es la tercera institución con menor puntaje en el IRC.

Los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas.

Ante esto, el IMCO señaló que es necesario que las instituciones identifiquen las deficiencias y en el proceso de compra para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en las contrataciones. Con ello será posible enfocarse en cambios específicos para cada etapa del proceso.

Recomendaciones del IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad emitió una serie de recomendaciones para transparentar el proceso de licitación en la Administración Pública Federal:

* Reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). * Reducir las justificaciones legales para evitar licitaciones públicas

Asegurar la publicación de los procesos de compra en Compranet en el tiempo establecido en la Ley

Aprovechar los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción.

La herramienta de visualización de datos incluye información de las compras públicas entre 2018 y 2020, los resultados del IRC, las prácticas de riesgo y cada uno de los contratos de las más de 260 instituciones federales. Consúltala aquí: imco.org.mx/riesgosdecorrupcion.