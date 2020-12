Impulsar el consumo local fortalece economía del país

En México, tiendas, fondas y restaurantes son más que un punto de venta. Estos pequeños comercios son el flujo de efectivo que sustenta a más de 3 millones de personas y permite que la economía del país se mantenga en movimiento.

De acuerdo con las más recientes cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los negocios de alimentos y bebidas generan oportunidades de empleo para más de 2 millones de personas en el territorio nacional.

Una de las razones que mantienen a flote y en funcionamiento a estos comercios en la pandemia, no sólo es la familiaridad y cercanía que produce la experiencia de compra y consumo, totalmente distinta a otros canales, sino también su transformación de servicios al sumarse a las aplicaciones digitales como Wabi2You.

La IAB (Interactive Advertising Bureau), estima que, en México hasta antes del inicio de la pandemia, aproximadamente 99% de los pequeños comercios no contaban con las herramientas y competencias para responder a las necesidades generadas por esta nueva normalidad, y que desde marzo a la fecha el uso de plataformas y herramientas digitales ha incrementado lo equivalente a tres años.

Iniciativas en pro del empoderamiento económico

La pandemia ha modificado nuestras necesidades y hábitos de consumo en todos los sectores, por ello, es primordial que propuestas como la de la Industria Mexicana de Coca-Cola en alianza con otros actores como Concanaco, Coparmex, Pro Mujer, Kellogg´s, Mars, Mondel?z México y Wabi2You, entre otros; sigan estando presentes.

Estas iniciativas en pro del empoderamiento económico de los emprendimientos, ha ayudado a que la economía de muchas familias mexicanas no sea afectada.

Por el contrario, a través de programas como "Mi tienda segura" y otros de soporte han brindado acompañamiento empresarial y capacitación en el ámbito económico, social y personal.

En este último periodo, Industria Mexicana de Coca-Cola, integrada por ocho grupos embotelladores y dos plantas de reciclaje, produjo y distribuyó 50 mil mamparas y más de 200 mil caretas que se emplearon, en parte, para responder a las preocupaciones de compradores y comerciantes en época de epidemia.

Alianzas en pro de la mujer

Desde 2012, Fundación Coca-Cola México y la Industria Mexicana de Coca-Cola colaboran con organizaciones civiles para beneficiar a más de 179 mil mujeres mexicanas en la alianza con el Tecnológico Nacional de México y sus distintas sedes en todo el país.