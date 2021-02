INAH determina que tres piezas de la subasta de Christie´s son falsas

En Francia se llevará a cabo la subasta "Quetzalcoatl: serpent à plumes", conformada por 40 lotes, de los cuales hay 33 de diferentes culturas que habitaron territorio mesoamericano; sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sólo reclama 30 piezas que salieron de México de forma ilegal, mientras que las otras tres son objetos "falsos", de "reciente manufactura".

El director del Instituto, el antropólogo Diego Prieto, informó que después de tener conocimiento de la subasta organizada por Christie's, que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en Francia, el INAH presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado viernes 29 de enero, 11 días antes de la subasta.

"Se habla de 33 bienes que se vinculan a culturas o civilizaciones que florecieron en México. De esas 33 piezas, ya hemos determinado que tres son falsas, las demás nos parece que sí reúnen condiciones para acreditar su pertenencia a pueblos originarios de nuestro territorio y que florecieron antes de la llegada de las culturas europeas a nuestro territorio", dijo Prieto.

Una de las tres piezas falsas es el lote 23, que está catalogada como el segundo objeto con mayor estimación, pues se trata de una máscara teotihuacana clásica, que se pretende vender entre 350 mil y 550 mil euros (entre 8 y 13 millones de pesos), según el tipo de cambio actual.

La máscara, detalló el antropólogo, se encuentra en Francia desde hace varias décadas: "Se le vincula a algún artista famoso francés. Creo que la valoró mucho. Es una pieza que sale con un precio muy alto, pero es una pieza que ni siquiera la reclamaríamos, porque sabemos que no es de manufactura antigua. Probablemente la hizo alguna mano experta mexicana, pero en fecha no muy lejana".

Las otras dos piezas son el lote 8, máscara de Xochipila, Puebla, que se oferta entre los 30 mil y 40 mil euros; así como el lote 9, una rana tallada en piedra que cuenta con restos de cinabrio rojo y que pretende ser ofertada entre los 20 mil y 30 mil euros.

Para afirmar que se trata de bienes falsos, el INAH realizó un dictamen, del que Prieto dijo que no podía brindar "detalles muy particulares" porque "hay secrecía" en la denuncia que se presentó ante la FGR, aunque sí pudo indicar que el análisis lo realizaron en dos fases y dos modalidades. "Una es el análisis formal y a partir del análisis de la composición de la pieza, a distancia; la segunda se requiere para efecto de sustanciar mejor ese dictamen el análisis directo sobre el bien. En este caso no podemos intervenir directamente sobre el bien, pero sí hicimos un análisis de su composición, tamaño, forma y los materiales", señaló.

Las tres piezas falsas, agregó, "son de reciente manufactura"; sin embargo, la denuncia continúa, pues en la subasta están otras 30 piezas que sí fueron elaboradas por mayas, toltecas, mixtecas y aztecas.

Sin embargo, para evitar la venta de esas piezas, el INAH debe acreditar cuándo, dónde y quién sacó las piezas del país, señaló Socorro Villarreal, coordinadora de Asuntos Jurídicos del Instituto: "Todo ese patrimonio ha salido de manera clandestina, no hay un solo ciudadano que declare ante aduanas que está sacando patrimonio, porque los permisos los da el INAH, entonces ese patrimonio sale de excavaciones clandestinas, no declaradas al INAH".

Agregó que desde el Instituto no dejarán de hacer las denuncias cada que tengan conocimiento de eventos como el de la subasta de Christie's, aunque tanto ella como Prieto indicaron que es necesaria una "armonía" entre las legislaciones que buscan proteger el patrimonio cultural.

Una de las piezas que sí fue identificada como original es el lote 13: una escultura de Cihuateótl, Diosa de la Fertilidad, y que es la pieza que cuenta con la estimación más alta de la subasta "Quetzalcoatl: serpent à plumes", pues se espera que sea vendida entre los 600 mil y 900 mil euros.