Incentivan pago de gasolina con tarjeta

Ciudad de México.- Ante el encarecimiento internacional del petróleo, a causa del conflicto en Medio Oriente, el gobierno de México anunció un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval) para eliminar durante seis meses las comisiones al pagar combustibles con tarjeta.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, no se cobrarán comisiones por el uso de tarjetas de crédito, débito y vales en la compra de combustible.

A su vez, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, explicó que actualmente 47.4% de las compras de combustibles en el país se realizan en efectivo, en gran medida debido a las comisiones que se cobran por pagos digitales, mismas que suelen trasladarse al consumidor final.

Con el acuerdo, dichas comisiones quedarán en cero durante el periodo establecido.

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Detalló que, en el caso de tarjetas de débito, la comisión promedio de 0.45% por transacción —equivalente a casi 2.57 pesos— desaparecerá temporalmente.

En tanto, para tarjetas de crédito, donde el cobro ronda 1%, el ahorro será de alrededor de 7.45 pesos por operación.