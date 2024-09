Incertidumbre seguirá siendo alta en México: Bank of America

Bank of America (BofA) Securities dijo que ante la aprobación de la reforma judicial y los momentos de cambio que se viven en México, de cara al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, inversionistas y analistas esperan que se mantenga elevada la incertidumbre en el país, lo cual tendrá efectos en la economía.

En el documento "Notas del viaje a México: La incertidumbre sigue siendo alta, lo que desacelera la economía", la firma financiera estadounidense dijo que en días recientes se reunió con responsables de políticas, analistas e inversionistas en el país, las cuales incluyeron al Banco de México, la Secretaría de Hacienda y personas cercanas a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

"Las principales conclusiones de nuestras conversaciones fueron: La incertidumbre seguirá siendo alta en medio de cambios constitucionales; La incertidumbre probablemente afectará la inversión, lo que aumenta el riesgo de una recesión técnica; México enfrenta desafíos fiscales significativos; (anxico continuará con un ciclo de flexibilización constante pero gradual; y los activos mexicanos deberían seguir siendo volátiles en medio de riesgos internos y externos", explica en su documento.

De acuerdo con BofA Securities, los desafíos que implica la reforma judicial recientemente aprobada, junto con una serie de reformas constitucionales y una mayoría calificada del gobierno en el Congreso, han aumentado la incertidumbre en torno a las perspectivas de política en el país.

"Los inversionistas y analistas locales continúan evaluando si la nueva administración seguirá un camino de continuidad de políticas o si se espera un cambio", dijo.

En ese sentido, dijo que ante los cambios constitucionales que ocurren en el país, particularmente con la aprobación de la reforma judicial, persisten preguntas sobre la implementación, ya que aún no se ha redactado la legislación secundaria.

"Uno de los principales cambios es la elección de jueces en todos los niveles por voto popular. Si bien esto se llevará a cabo durante varios años, la primera elección tendrá lugar a mediados de 2025. Dado que los mexicanos tendrán que elegir a cientos de jueces de un grupo de miles de candidatos, la implementación será un desafío", dijo.

La firma financiera dijo que ahora que se aprobó el primer cambio, es probable que se realicen más modificaciones a la Constitución entre ahora y diciembre.

"El momento de los cambios es incierto, pero después de nuestro viaje tenemos la impresión de que sólo se aprobarán un puñado en septiembre y que la propuesta de eliminar las instituciones autónomas no es una de ellas (pero probablemente se aprobará más adelante)", dijo.

El documento resalta que la incertidumbre seguirá siendo alta al menos durante el resto del año y la mayor incertidumbre puede tener profundas implicaciones económicas.

"Nuestras conversaciones con analistas e inversionistas locales sugieren que la mayor incertidumbre ha deteriorado la confianza de los inversionistas, lo que podría traducirse en una inversión privada más débil. De hecho, el discurso sobre el nearshoring fue significativamente menos frecuente en nuestras conversaciones con analistas y responsables de políticas en comparación con visitas anteriores, lo que, en nuestra opinión, pinta un panorama negativo para la ya débil dinámica de inversión y crecimiento en México", apuntó.

México en riesgo de recesión, advierte BofA

La firma añadió que México puede entrar en una recesión técnica sin que se presente una gran desaceleración económica en Estados Unidos.

"Seguimos esperando un crecimiento por debajo del consenso en 2024 y 2025. En nuestra opinión, el PIB crecerá alrededor de 1.1% en 2024 y 0.8% en 2025, muy por debajo de la expectativa de consenso en la encuesta de Banxico de 1.6% en 2024 y 1.5% en 2025. Sin embargo, vemos riesgos en gran medida sesgados a la baja en medio del impacto potencial de la incertidumbre y la restricción fiscal. Creemos que la probabilidad de dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo en los cuatro trimestres siguientes está aumentando", añadió.

En ese sentido, añadió que después de su reunión con inversionistas y actores económicos en el país, están aún más convencidos de que México enfrentará un desafío significativo en el frente fiscal, ya que el gobierno necesitará implementar una fuerte consolidación fiscal en un entorno de bajo crecimiento.

BofA añadió que después de reunirse con representantes del Banco de México, se mantiene la expectativa de que el banco central seguirá relajando la política monetaria a un ritmo constante y gradual.

"Una de las principales conclusiones de nuestra reunión con un miembro del directorio de Banxico es que la política de la Fed en el corto plazo tendrá poco impacto en las decisiones de política de Banxico", añadió.