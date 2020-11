Inconveniente eliminar de tajo el outsourcing: especialista

Eliminar de tajo el esquema de outsouncing no sería conveniente en este momento que México requiere generar empleos, advirtió el coordinador del Centro de Análisis e Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, región Ciudad de México, Héctor Magaña Rodríguez.?"Hay que tener cuidado en cortarlo de tajo porque se podría limitar la contratación de personas en momentos en que se requiere generar empleo", advirtió.

Al presentar las Expectativas Económicas de México 2021, Magaña Rodríguez consideró que, aunque sería benéfico modificar este tipo de subcontratación laboral, deben tomarse en cuenta los efectos de hacerlo.

Lo anterior, explicó, porque al limitar la generación de empleo por medio del outsourcing o de otras alternativas, se reducirán los ingresos de la población.

Hacerlo de un plumazo, dijo el especialista, podría retrasar los procesos de adquisición de las personas y su posibilidad de mantenerse en un mercado laboral sano, con lo que dejarían de contribuir al crecimiento de la economía en los próximos años.?"El sentido de la reforma es mejorar las condiciones de los trabajadores, pero se debe tener cuidado en que no vaya a coartar la recuperación", manifestó.

De acuerdo con las proyecciones del CIEN, este año el Producto Interno Bruto (PIB) nacional terminará con una caída de entre 8.5% y 9% y se moverá en terreno positivo con un crecimiento de entre 2% y 3% en el 2021. ?En opinión de Magaña, aún no es posible hablar de una franca recuperación de la economía mexicana, ya que desde el segundo trimestre del 2019 la tasa de crecimiento anualizada del PIB ha sido negativa, tocando el punto más bajo en el segundo trimestre del 2020.

Afirmó que la situación todavía es grave, si se considera en términos acumulados, porque en nueve meses de este año se reporta una caída de la economía de 9.8% frente al mismo periodo de 2019.

Magaña Rodríguez anticipó que no se prevé un repunte significativo de las actividades terciarias, que incluso podrían volver a terreno negativo en su comparativo mensual.

Aunado a lo anterior, advirtió del impacto inflacionario sobre la población de menores ingresos.

"Mientras los aumentos en el indicador de la inflación estén influenciados mayormente por el comportamiento al alza, las personas que destinan una parte importante de sus ingresos en la adquisición de productos de primera necesidad resultarán más afectadas", ponderó.