Incrementa 4.5% importación de vehículos pesados usados en enero

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) informó que durante enero, se importaron un total de 867 vehículos pesados usados.

Esta cifra representa un incremento de 4.5% respecto a enero de 2020, cuando se importaron 830 unidades usadas.

El presidente ejecutivo de Anpact, Miguel Elizalde, expuso que durante enero se comercializaron 2 mil 114 vehículos pesados nuevos, lo que significó una disminución de 11.7% en las unidades vendidas.

"Llama la atención que mientras las ventas de unidades nuevas cayeron en nuestro país, las importaciones de vehículos chatarra que son contaminantes, inseguros e ineficientes aumentaron", indicó.

De acuerdo con Elizalde, el incremento en la importación de vehículos pesados chatarra y la caída de ventas al menudeo de vehículos pesados nuevos, son un ejemplo de que la renovación vehicular en México no se da por decreto.

El tener que vender exclusivamente vehículos nuevos con tecnologías Euro VI o EPA 10 sin contar el suministro de Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA) en todo el país, alentará la importación de vehículos usados chatarra, tal como está sucediendo, aseguró.

"Es mejor renovar la flota vehicular con la tecnología actual y que el uso de las tecnologías Euro VI o EPA 10 permanezca voluntario, en lugar de generar incentivos negativos que perjudicarán la renovación vehicular y la reducción de emisiones de contaminantes", subrayó.

De acuerdo con la Anpact, si no se mantiene la producción e importación de las tecnologías Euro V y EPA 07, al menos hasta que el DUBA esté disponible en todo el territorio nacional, se fomenta la importación de vehículos usados, lo que genera un impacto social y económico negativo en detrimento de la reactivación económica, el empleo, el medio ambiente y la seguridad vial.

La industria, dijo Elizalde, está lista para las tecnologías más amigables con el medio ambiente, pero si no hay garantía de contar con el suministro del diesel de ultra bajo azufre en todo el país, el efecto de NOM-044 será el opuesto al que se busca.

Para atender esta problemática, la Anpact propone un ajuste a la NOM-044 Semarnat, tal y como se hizo a finales de 2020, para que permita la convivencia de las tecnologías vigentes (Euro V y EPA 07) con las tecnologías Euro VI y EPA 10 hasta que se tenga el suministro del DUBA en todo el país.

En este sentido, la Anpact propuso una reunión con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, con la finalidad de presentar soluciones ante el impacto negativo de la NOM-044 en términos ambientales, sociales, económicos y de renovación vehicular.

"Estamos seguros que juntos podemos encontrar soluciones y reducir emisiones de manera significativa", apuntó Elizalde.