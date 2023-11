Aumento de precio del garrafón de agua potable en municipios de Edomex

ECATEPEC, Méx., noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- A partir de mañana 6 de noviembre aumentará cinco pesos el precio del garrafón de agua potable de 20 y 10 litros que comercializan purificadoras independientes que se ubican en Ecatepec, Coacalco, Tecámac , Tlalnepantla y Naucalpan.

Debido al incremento, las familias mexiquenses tendrán que pagar 20 pesos por un garrafón de 20 litros y 15 por uno de 10 litros. Además, pagarán otros tres pesos si se los llevan a domicilio. Hasta este fin de semana ambas presentaciones se adquirían entre los 15 y 10 pesos respectivamente.

"Se supone que es aumento en el precio-costo, tanto para pipas como para nosotros, pero la verdad yo veo un aumento muy fuerte, son cinco pesos los que se va a aumentar", reconoció el encargado de una purificadora independiente.

De acuerdo con los encargados de estos establecimientos, el incremento representará un duro golpe a los bolsillos de los clientes.

Denuncian presiones de piperos

Muchos de los comerciantes no están de acuerdo con el alza, pero dieron a conocer que son presionados por organizaciones de piperos para aumentar los precios, quienes a su vez también incrementan la tarifa de líquido que les surten y que proviene de pozos del Valle de México.

"Si no lo hacemos nos dejan de surtir 15 días y nosotros dejar de trabajar 15 días pues no, muchas de las purificadoras de aquí dependemos de ellas porque tenemos trabajadores. Las pipas regularmente vienen de 10 mil litros o puedes comprar cinco, pero anteriormente estaba en mil 400 y nos la subieron a mil 600, ahora este incremento me parece que va a llegar a los mil 800 pesos", comentó otro de los propietarios de uno de los negocios.

Actualmente un garrafón de agua potable de 20 litros de alguna marca comercial se vende hasta en 57 pesos en municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que algunas personas han optado por comprar líquido a las purificadoras pequeñas que se ubican en sus comunidades

Este es el segundo aumento que se aplica al agua purificada en el último año, lo que podría representar una baja en las ventas de hasta el 40%, advirtieron algunos encargados de purificadoras de agua, quienes solicitaron al gobierno federal regularizar la venta de agua que surten organizaciones de piperos para evitar una escalada en los precios del líquido.

Casas sin agua y pipas llenas

Los vecinos de comunidades donde sufren escasez de agua a través de las redes domésticas denunciaron que mientras en sus hogares no hay líquido, las pipas particulares son abastecidas en los pozos que se supone son para las familias de municipios mexiquenses, como Ecatepec.

En Ecatepec aún persiste el huachicoleo del agua de las redes hidráulicas, lo que genera para los que se dedican a esa actividad ilícita ganancias millonarias

Ese líquido que se sustrae de manera ilegal evita que miles de familias de la Quinta Zona de Ecatepec, tengan suministro en sus redes domésticas y después la tienen que pagar en el precio que fijan los huachicoleros que se las entregan en su domicilio.