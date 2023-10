Industria automotriz pide coordinación con EU para agilizar cruces

Ante las revisiones que el Departamento de Policía de Texas está realizando a los camiones de transporte de carga, la industria automotriz pidió al gobierno mexicano que se coordine con el gobierno estadounidense para acelerar el paso de los camiones de carga, ya que están provocando filas de hasta 12 horas.

En conferencia de prensa, José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), comentó que estas revisiones están afectando el comercio legal de mercancías entre ambos países."No tenemos un estimado como plantas armadoras del costo económico, pero tenemos retrasos prolongados donde antes se tardaban 2 horas en cruzar a Estados Unidos y ahora se tardan cerca de 12 horas", indicó.Por su parte, Odracir Barquera, director general de la AMIA, detalló que el estado de Texas no tiene coordinación con el gobierno federal estadounidense, por lo que es necesario abrir el diálogo para que se extiendan las horas de los puentes fronterizos o abran durante el fin de semana los cruces que no abren.Asimismo, detalló que el principal problema de las revisiones se encuentra en los cruces de Ciudad Juárez, El Paso y en la zona de San Jerónimo y Santa Teresa, por lo que las revisiones no están afectando otros cruces como Nuevo Laredo o la parte más este del país.En tanto, la Industria Nacional de Autopartes (INA) tampoco tiene un estimado de la afectación a la exportación de autopartes por estas revisiones, salvo que se le quita competitividad a las empresas exportadoras, por lo que se sumó al llamado para resolver las revisiones exhaustivas considerando la importancia del sector y las certificaciones con las que cuenta la industria de autopartes.Zozaya agregó que las inspecciones en Texas afectan sólo al autotransporte de carga, no al ferrocarril.Y, en términos generales, sólo el 26% de toda la carga en el país se mueve por ferrocarril y el resto en camiones de carga, pero AMIA no tiene esa separación para el sector automotriz.Huelga UAWRespecto al impacto de la huelga del sindicato automotriz en Estados Unidos (UAW, por sus siglas en inglés), Armando Cortés, director general de la INA, comentó que, hasta el momento, sólo hay cinco plantas en huelga, las cuales representan únicamente el 15% de la producción de Ford, General Motors y Stellantis, por lo que todavía no hay un fuerte impacto en los fabricantes de autopartes en México, ya que la industria "está muy diversificada" y no sólo le provee a los tres fabricantes en huelga, sino a otras armadoras como BMW y Toyota que siguen fabricando sin complicación.Al cierre de esta semana, los fabricantes de autopartes acumularán una pérdida de 412 millones de dólares por la huelga, equivalentes al 0.5% de las exportaciones de autopartes en 2022.En septiembre, se fabricaron 338 mil 899 vehículos en México, un 24% que en el mismo mes de 2022.Mientras que se exportaron 301 mil 341 unidades, un 16% más que en septiembre de 2022.En tanto, de enero a julio se produjeron autopartes por un valor de 70 mil 394 millones de dólares, un 18.4% más que en el mismo periodo de 2022 y se espera que este año, la producción de autopartes alcance los 117 mil 530 millones de dólares.El director general de la INA puntualizó que esto se debe al crecimiento de la producción de vehículos ante una demanda rezagada durante la pandemia.