Industria restaurantera se recupera lentamente

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Con la pandemia la industria restaurantera se redujo a casi la mitad y aunque año con año se recupera, apenas está al 90% de lo visto antes de la contingencia sanitaria, afirmó Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

"Esperamos que terminemos en el 2023 o principios del 2024, con la industria del mismo tamaño" que en el 2019, considerando transacciones, nivel de empleo, número de unidades y volúmenes de venta.

Refirió que apenas para finales de este 2023 el nivel de ventas de la industria restaurantera en precios constantes, es decir, sin descontar la inflación, llegará a los niveles que se tenían en 2019.

González explicó que si bien los restaurantes recuperaron muchos clientes porque la gente volvió a salir y recuperó sus actividades, también hay menos restaurantes, "y los restaurantes se sienten con más gente, pero eso no quiere decir que ya eres del mismo tamaño por los empleos y niveles de venta" a nivel nacional, dijo.

En ese sentido indicó que la industria restaurantera perdió la mitad de su valor en 2020, "si comparamos lo que vendía en 2019 a 2020 perdimos casi la mitad; para 2021 ya recuperamos hacia el 85% y en el 2022 estábamos muy cerca en 90% aproximadamente". Lo anterior, considerando niveles inflacionarios.

Por fortuna, "el consumo ha seguido fuerte, pensábamos que durante el 2022 o 2023 se iba a aflojar, pero se mantiene constante".

El presidente de la Canirac explicó que las ventas de comida para llevar han crecido porque antes de la pandemia representaron entre el 3% y 5 %, ahora son del 20%.

Durante la conferencia ¿Cuál es el estado de la capacitación en el sector restaurantero de México?, González dijo que es preocupante que no haya una movilización hacia el empleo formal y que crezca la informalidad.

Al sector restaurantero le preocupa que por trabas y dificultades para operar en la formalidad el 72% de los negocios de alimentos operan en la informalidad, expresó.

Al respecto planteó que para reducir la informalidad es necesario "que los formales operemos más sencillo y eso va a hacer que haya más formalidad... quien es informal a veces no es formal por trabas".

Por ello buscan incidir en políticas públicas con los distintos gobiernos para que sea más fácil pertenecer al sector formal.