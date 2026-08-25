Inflación repunta a 3.26%

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Ciudad de México.- Durante la primera quincena de agosto de 2026, la inflación aumentó 0.10%, con lo cual la tasa anual subió a 3.26% desde el 3.14% de la segunda mitad de julio.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el mismo periodo de 2025, el resultado quincenal fue negativo con una baja de -0.02% y la anual se colocó en 3.49%.

La aceleración estuvo impulsada por la inflación subyacente, que no incluye precios de energía ni de alimentos frescos.

Dentro del rubro de los servicios, la educación, por los costos de las colegiaturas, tuvo un alza quincenal de 0.88%, pero a tasa anual de 5.95%.

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En tanto que las tarifas autorizadas por los gobiernos, como por ejemplo transporte público, se incrementaron 7.52% a tasa anual, no obstante, en los primeros 15 días de agosto destacó el aumento del servicio del taxi con 1.73% y el colectivo con 0.54%.

Sin embargo, pegó más al bolsillo la subida de precio quincenal de 19.03% de la cebolla y del huevo con 7.92%, así como del chile serrano con 8.92%.

A la baja se movieron los precios de la papa y otros tubérculos con -5.97% en la quincena referida, seguido del jitomate con un retroceso de 4.86% y de la calabacita con -5.82%.

También se abarató en la quincena el costo del aguacate y el pollo con -3.66 y -1.21% en cada caso.

Por la parte de los servicios, bajaron de precio en primer lugar el transporte aéreo con -5.02%, el gas doméstico LP con un descenso de -2.05% y automóviles con -0.56%.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, se elevó un 0,12 % a tasa quincenal, y creció un 2,96 % interanual.