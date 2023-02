Inflación "rompe el corazón" de los mexicanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Los elevados precios que prevalecen en la economía mexicana desincentivan la celebración del día del amor y la amistad este 14 de febrero. 83 % de la población mexicana no tiene planes para la fecha, de acuerdo con una encuesta realizada por Hellosafe.

La firma especializada en la comparación de productos financieros encuestó a 500 personas en el país para conocer el presupuesto de los que consideran celebrar del día del amor y la amistad, en donde resaltó un fuerte aumento de la población que no tiene planes respecto de 2022, cuando la misma encuesta arrojó un 57 % que no celebraría el 14 de febrero.

Mientras que un 60% de los encuestados refirieron no tener interés por la celebración, el 40% restante consideró que la inflación y la falta de presupuesto impedirá el festejo, en un entorno impactado por la reducción de ingresos ante el encarecimiento de precios.

Así, la población que sí ha considerado realizar alguna actividad para este 14 de febrero dijo que gastará 500 pesos, donde apenas un 14 % de los encuestados estimó gastar entre mil a 2 mil pesos.

Presupuesto para regalos o cenas

Así, 2 de cada 10 mexicanos que celebrarán San Valentín lo realizarán con una cena en casa, mientras el mayor presupuesto que se destinará a San Valentín se destinará en cenas románticas o con amigos, pero también en regalos.

"Los resultados de este sondeo nos dejan ver que regalar flores, y planear una cena en casa o restaurante, son los planes de celebración más populares, sin embargo, cabe resaltar que el interés por preparar una cena en casa actualmente es el mismo que el de planear salir a cenar a un restaurante", destacó la firma.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), recordó a la población que, en medio de la elevada inflación y tasas de interés en su rango más alto en la historia, se deben evitar deudas y el tarjetazo.

"Sobre endeudarte con la idea de quedar bien, solo te puede llevar a algo seguro: romper el corazón de tus finanzas", alertó el organismo.