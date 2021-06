Infonavit ha otorgado 21 mil créditos a parejas del mismo sexo

De mayo de 2019 a junio de 2021, el Infonavit ha otorgado 21 mil 226 créditos a parejas del mismo sexo, a través de los esquemas de financiamiento Crédito Conyugal Infonavit y Unamos Créditos.

En el marco del Día del Orgullo LGBTI+, el Infonavit ratificó su compromiso con promover el respeto, la inclusión y la adecuada atención de todos los trabajadores sin importar su identidad de género o preferencia sexual.

Como parte de este objetivo, el Instituto ha impulsado activamente el acceso de las parejas del mismo sexo a una solución hipotecaria, otorgando 21 mil 226 créditos, en beneficio de 10 mil 613 parejas, lo que generó una derrama económica superior a los 7 mil 332 millones de pesos.

Por tipo de financiamiento, mil 238 se ejercieron a través de Crédito Conyugal Infonavit, en beneficio de 619 matrimonios igualitarios, y 19 mil 988 financiamientos se originaron con Unamos Créditos, esquema que permite a dos personas adquirir una vivienda de forma conjunta sin necesidad de estar casados, beneficiando así a 9 mil 994 parejas del mismo sexo.

Además, para fortalecer la cultura del respeto y la inclusión entre sus colaboradores, el Instituto celebra, del 21 al 28 de junio del 2021, la "Semana del Orgullo LGBTI+ en el Infonavit" con conferencias, actividades formativas, lúdicas y de expresión.

El Infonavit también ha realizado una serie de acciones en favor de la inclusión como la conformación del Comité de Igualdad y No Discriminación, cuyo objetivo es conocer las necesidades y hacer valer los derechos de las personas que se identifican como parte de la población LGBTI+, dentro y fuera del Instituto.

En línea con estas prácticas, se creó también la Red por la Diversidad, que pasó de tener 40 integrantes en 2019 a 367 en 2021, consolidándose como un espacio de confianza y sensibilización que coadyuva a prevenir conductas de discriminación y maltrato en el Instituto.

El Instituto también ha difundido materiales y contenidos como cursos, infografías, encuestas, conferencias, artículos, notas de interés, videos y conversatorios entre su comunidad interna y externa.

El compromiso del Instituto con la diversidad sexual y no discriminación ha sido reconocido por diversos organismos, como la firma global de consultoría Great Place To Work (GPTW), quien distinguió en 2020 al Infonavit como el mejor lugar para trabajar en la categoría diversidad e inclusión.

Y desde el año pasado, el Instituto posee la certificación Human Rights Campaign, Equidad MX y forma parte del Pride Connection México, una red de empresas comprometidas en desarrollar ambientes laborales seguros y libres de discriminación.