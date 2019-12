Infonavit otorgará 529 mil 514 créditos el próximo año

Durante la sesión ordinaria 119 de la Asamblea General del Infonavit se aprobó el Plan Estratégico y Financiero 2020-2024 y el Código de Ética.

Se estableció que, para el siguiente año, se otorgarán 529 mil 514 créditos; sin embargo, el éxito del organismo no será cuantitativo, sino que se medirá con base en la mejor atención de las necesidades de los trabajadores.

El Plan Estratégico y Financiero 2020-2024 establece las metas de originación de crédito para el siguiente año, la creación de nuevos esquemas de financiamiento que dan solución a demandas históricas de los trabajadores y dictan directrices sobre la conducta de quienes representan al organismo.

Carlos Martínez, director general del Infonavit, dijo que hoy ya se puede hablar de una transformación en marcha que ha beneficiado a más de un millón 300 mil trabajadores a través de sus programas Responsabilidad Compartida, 90 Diez, Con 7 Mil Sí, Cobranza Social y devolución de recursos a los pensionados que aún tenían saldos a su favor en el Fondo 72-92.

Sin embargo, es necesario llevar más allá la transformación del organismo para convertirse en un verdadero aliado de los derechohabientes.

"Entendimos que para transformar verdaderamente al Instituto, no sólo debíamos pensar en mejores opciones financieras y no se trataba únicamente en gastar menos y mejor, sino que teníamos que cambiar la lógica con la que opera y se entiende la labor del Infonavit".

Por ello, además de una meta de colocación para 2020 de 529 mil financiamientos y el lanzamiento de los programas de autoproducción y créditos solidarios, durante el siguiente año el Instituto implementará nuevas métricas que reflejen la calidad en la atención a los trabajadores.

No será un indicador de éxito el número de viviendas vendidas a través del organismo, sino la cantidad de familias que ya lograron liquidar su crédito y tener certeza jurídica sobre su patrimonio.

Además, no se considerará como parámetro el número de llamadas atendidas de los derechohabientes, sino la cantidad de problemas resueltos a su favor.

En tanto, el nuevo Código de Ética dirigirá la actuación del Instituto bajo los más altos estándares de eficiencia, transparencia, legalidad, integridad y mejores prácticas de gobierno institucional; así como la aplicación de los principios de inclusión, igualdad de género y no discriminación.

En su intervención, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó estar segura de que en el Infonavit hay un consenso para no regresar al pasado.

"Sé que a todos los presentes nos une la visión de cambiar el modelo de vivienda expansivo, caro y poco adecuado para los trabajadores, el cual, pensado desde la oferta, nos legó graves problemas, sobre todo en los juicios masivos, en los que los despachos de cobranza hicieron su agosto y los trabajadores fueron despojados de su patrimonio", apuntó.

Por su parte, Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del presidente de la República, invitó a los integrantes de la Asamblea General a seguir apoyándose y transformando las instituciones para seguir construyendo una institución moderna, innovadora y con un estricto sentido social.