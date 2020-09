Informal, el empleo que más gana terreno

Durante julio se incorporaron 1.7 millones de trabajadores al mercado laboral, aunque lo hicieron en el sector informal de la economía, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (nueva edición) del Inegi. La información del instituto mostró que la tasa laboral de este segmento aumentó de 53% en junio a 54.9% en el séptimo mes del año.

Este tipo de empleos, caracterizados por bajos salarios, sin prestaciones ni acceso a servicios de salud, son los que van ganando terreno en la etapa de reactivación económica. En cambio, en el sector formal se perdieron 262 mil plazas en el séptimo mes de este año.

"De los más de 12 millones de personas que se quedaron sin trabajo, ya sea formal o informal, más de 10 millones correspondía a la informalidad, por tanto, lo que se espera de manera natural es que los grandes números que regresen sean de ese segmento", explicó Edgar Vielma, director General de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. Si 5.7 millones de trabajadores regresaron al mercado laboral en junio y se suman los 1.5 millones de julio, han vuelto 7.2 millones de personas a ocuparse, aunque la mayoría —4.8 millones— lo hicieron en la informalidad.



Desocupados

El Inegi informó que la población desocupada fue de 5.5% en junio y de 5.4% en julio como proporción de la población económicamente activa, porcentaje equivalente a 2.8 millones de personas en ambos meses. Sin embargo, en opinión de Vielma, este indicador realmente no juega en toda esta pandemia, porque las tasas de desempleo se analizan cuando hay unidades económicas operando, no cuando no lo hacen.

El especialista comentó que durante la pandemia son tres los conceptos del mercado laboral que deben observarse: personas que quedaron como no económicamente activas; las que se encuentran subocupadas, es decir, que trabajan menos horas de las que necesitan, y las que quedaron ausentes temporales.

Ahora están de vuelta los ausentes temporales al mercado laboral y disminuye la población subocupada. Todos esos indicadores avanzan y permiten que se regrese a la normalidad, aunque aún no retornan a su totalidad, abundó Vielma. Por ejemplo, de la población no económicamente activa dispuesta a trabajar hay 5 millones de los 12 millones que salieron en abril que todavía no regresan al mercado laboral.

La población ausente temporal con vínculo laboral bajó de 9.5 millones en abril a 3.7 millones en julio, pero si se compara con la cifra de hace un año, se encontraba en 2.1 millones. Lo anterior muestra que aún hay 1.3 millones de personas ausentes de su trabajo que no han roto su vínculo laboral, pero todavía no regresan a sus espacios de ocupación.

Por su parte los subocupados, que son personas ocupadas con la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, pasó de 11 millones en abril a 9.2 millones de trabajadores en julio. Los avances del mercado laboral en julio son una buena noticia, pero aún hay una brecha importante para concretar la recuperación y la desaceleración que se dio en el mes, lo que sugiere que el proceso será prolongado, comentó Daniel Arias, analista económico de Monex.