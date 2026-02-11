Inician con fuerza ingresos del gobierno
CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingresos totales del gobierno federal iniciaron 2026 con fuerza gracias a que la recaudación de impuestos aumentó respecto a lo programado, en parte por el efecto del pago de adeudos fiscales de un gran contribuyente.
Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que en enero entraron a las arcas gubernamentales 649 mil 82 millones de pesos, cuando se esperaban 615 mil 706 millones de pesos tanto por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
Es decir que fue un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos, el monto más importante para un primer mes desde 2023.
Frente a lo contabilizado en enero de 2025 representó un ascenso de 8.6% en términos reales, es decir, descontando el factor de la inflación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con ello, se rebasó en 105.4% lo estipulado para enero en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Congreso de la Unión, según el SAT.
Rebasan previsiones
A su interior, los recursos más importantes se captaron vía el cobro de diversos impuestos que integran el sistema tributario.
También representaron un monto considerable que logró superar a lo calendarizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 595 mil 758 millones de pesos frente a la estimación de 559 mil 127 millones de pesos.
no te pierdas estas noticias
Coparmex advierte que sin seguridad no habrá inversión en México
El Universal
El organismo empresarial destaca la importancia de evitar reformas que debiliten los pilares institucionales.
SAT y Concanaco fortalecen cultura contributiva en México
El Universal
Autoridades y gremio comercial acordaron impulsar campañas de cultura contributiva y acompañar a los causantes.
Sergio Argüelles pide más inversión en infraestructura logística en México
EFE
La inversión anunciada por el Gobierno mexicano apunta a fortalecer la infraestructura logística y atraer manufactura avanzada.