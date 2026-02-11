Inician con fuerza ingresos del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingresos totales del gobierno federal iniciaron 2026 con fuerza gracias a que la recaudación de impuestos aumentó respecto a lo programado, en parte por el efecto del pago de adeudos fiscales de un gran contribuyente.

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que en enero entraron a las arcas gubernamentales 649 mil 82 millones de pesos, cuando se esperaban 615 mil 706 millones de pesos tanto por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

Es decir que fue un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos, el monto más importante para un primer mes desde 2023.

Frente a lo contabilizado en enero de 2025 representó un ascenso de 8.6% en términos reales, es decir, descontando el factor de la inflación.

Con ello, se rebasó en 105.4% lo estipulado para enero en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Congreso de la Unión, según el SAT.

Rebasan previsiones

A su interior, los recursos más importantes se captaron vía el cobro de diversos impuestos que integran el sistema tributario.

También representaron un monto considerable que logró superar a lo calendarizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 595 mil 758 millones de pesos frente a la estimación de 559 mil 127 millones de pesos.