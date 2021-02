Iniciativa para quitar outsourcing es propuesta "mata empleos": Larry Rubin

La iniciativa del poder ejecutivo para eliminar la subcontratación en el país fue calificada como una iniciativa "mata empleos" por Larry Rubin, presidente de The American Society debido a que desincentiva el empleo y la inversión de la empresas nacionales e internacionales en México.

"Yo llamaría a esta iniciativa por parte del ejecutivo que es una iniciativa mata empleos y eso es verdaderamente preocupante, porque la gente no solo va a sufrir por las consecuencias del Covid-19 sino además por una política pública adversa y yo diría perversa con la cual no se gana absolutamente nada y que nos empuja a una mayor informalidad", afirmó en el marco del seminario organizado por Forbes México y American Society of Mexico.

Inclusive advirtió que "es una pena que se haya presentado al legislativo esta iniciativa cuando debería haberse desechado antes de haberse presentado y que vergüenza que el legislativo esté discutiendo este tipo de iniciativas que es como meterse un balazo en el pie".

--De aprobarse, sería brutal para economía mexicana

En su opinión el impacto en caso de ser aprobada sería brutal para la economía mexicana, "porque estamos hablando de un instrumento que se usa en el mundo entero. Los empresarios están dedicados a crear empleos y esta modalidad de empleo es muy importante que se ofrezca".

Por otra parte, comentó que las empresas multinacionales lo usan no solo en México sino a nivel mundial, por lo que no tener esta alternativa sería desastroso para la economía mexicana, "no podían haber elegido una peor iniciativa en un desastroso momento".

Preocupa demasiado porque "no está siendo verdaderamente responsables con el empleo, con la inversión, y esperamos que los legisladores lo vean con mucho detenimiento, que escuchen a la libre empresa".

"Si las empresas mexicanas y las multinacionales están gritando que requiere de esta modalidad de empleo como lo hacen en diferentes partes del mundo, yo pensaría que en este momento donde se están perdiendo empleo, lo correcto es que se permitiera el outsourcing en México".

Además, "hay una gran preocupación no solo por parte de las empresas norteamericanas, sino también del gobierno de Estados Unidos que representa las mesas de diálogo en Estados Unidos, en México y Canadá sobre la preocupación de este tipo de ataques al empleo", destacó Rubin.